Més del 50% de la plantilla de funcionaris judicials està coberta per interins

Més de la meitat de les plantilles dels nou partits judicials de les comarques gironines estan cobertes per interins. Així ho han mostrat les dades proporcionades per la Memòria Judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) corresponent a l'any 2017, on es pot veure que hi ha un important nombre de vacants en tots els jutjats que s'han analitzat.

El cas més clar és el de Puigcerdà, on en una plantilla formada per 10 persones el 100% està cobert per interins. La segueixen de prop els partits judicials de Santa Coloma de Farners i Figueres amb un 78% i un 70% respectivament. En el primer dels casos del total de 46 funcionaris només 10 són titulars –aquells que han aconseguit una plaça per oposició– i hi ha 36 vacants. En el segon dels casos d'una plantilla de 138, 41 són titulars i 97 llocs estan pendents de cobrir.

A la resta de partits judicials la tendència és molt similar, com per exemple la de Girona, que disposa d'un 53% d'interins suplint les vacants de la plantilla; Olot, on en són un 65% o la Bisbal d'Empordà amb un 68%. De fet, en aquesta llista elaborada pel TSJC només hi ha una localitat on del total de la plantilla formada per 33 persones hi ha més titulars (20) que vacants (13): la de Sant Feliu de Guíxols, en la qual el percentatge baixa també considerablement situant-se al 39% d'interins, per sota de la meitat.



Tendència generalitzada

Aquestes dades posen en relleu que continua existint un elevat percentatge de places vacants, no només a la província de Girona, sinó també en l'àmbit general i en l'àmbit català. Desglossat per diferents cossos, en la gestió processal, d'una plantilla de 2.310 persones hi ha 1.393 funcionaris titulars i 917 vacants (39,70% d'interins). En el cas de la tramitació processal la xifra de la plantilla s'eleva a 3.360 amb 2.115 titulars i 1.245 vacants (37,05% d'interins). Finalment pel que fa als auxiliars judicials, d'un total de 1.519 hi ha 695 titulars i 824 vacants (54,25% d'interins).

La ràtio de funcionaris per jutge –inclosos aquells que estan als registres civils– és de 8,8, indicant que resulta insuficient en alguns òrgans, suficient en altres i una mica sobredimensionat en punts en concret, si bé des de la darrera Memòria Judicial s'ha posat en relleu que si es disposés de personal auxiliar amb l'estabilitat i la formació degudes, la productivitat seria molt superior a la que s'obté en l'actualitat.



Sense nova borsa

Aquest problema de la interinitat s'agreuja en donar-se habitualment en determinats partits judicials (com per exemple pot ser el cas de Girona amb un 60%). Alguns dels jutjats tenen una elevada càrrega de treball i els canvis continus de personal poden portar els òrgans a entrar en una situació que pertorba en gran manera el normal funcionament d'aquest. Així ho avançava el president de l'Audiència Provincial de Girona, Fernando Lacaba, en aquest rotatiu fa només un parell de mesos, explicant que «moltes vegades s'agafen persones sense experiència en l'administració i que desconeixen aquest món». Lacaba també assegurava que feia ja un temps que estaven pendents d'una nova borsa.

Tot i que des del Departament de Justícia es prioritza aquelles persones llicenciades i graduades en dret per al reclutament d'interins en el cos de gestió –i, paral·lelament, es preveu un període de tutoria a la mateixa oficina judicial un cop el funcionari interí s'ha incorporat al seu lloc de treball–, des dels documents aportats pel TSJC constaten que aquest sistema entorpeix la dinàmica de l'oficina judicial. Durant el temps d'aprenentatge es retarda la tramitació dels assumptes, ja que la formació es realitza en horari laboral i altres funcionaris han de deixar d'atendre els seus propis assumptes.