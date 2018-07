Els sindicats de Mossos titllen d'insuficient el Pla de Costes per la «manca d'efectius»

Els sindicats de Mossos d'Esquadra alerten que el Pla de Costes dissenyat per la Direcció General de la Policia per cobrir l'estiu al litoral gironí «és un nyap», i asseguren que «no dona resposta» a les necessitats que té la demarcació.

Els representants dels principals sindicats d'aquest cos consideren que per les característiques de les zones que s'han de cobrir, com les properes a la frontera amb França, caldria que es reforcés «molt més». «El problema principal és que hi ha una manca d'efectius preocupant i això repercuteix en el Pla de Costes», va assenyalar ahir el portaveu del Sindicat de Policia USPAC, Josep Miquel Milagros. Aquest problema, segons va recordar el portaveu, s'arrossega «des de fa anys», ja que fins aquest 2018 no han entrat nous policies, si bé encara no estan operatius. La seva homòloga del Sindicat Autònom de Policia (SAP), Imma Viudes, també va pronunciar-s'hi, opinant que les xifres de reforç policial són «lamentables», i va recordar que a Catalunya l'alerta terrorista segueix sent de quatre sobre cinc.

Segons els sindicats, les comarques gironines necessiten «molt més reforçament» del que està previst. Des del SAP recorden que es tracta d'una regió amb unes característiques «particulars». «A més de ser molt extensa, és transfronterera i aquest és un tema que cal tenir en compte», va assenyalar Viudes. Milagros, de l'USPAC, va vincular-ho al «dèficit preocupant» d'efectius dels Mossos. «Estem molt lluny de la planificació que es va fer inicialment i aleshores no hi havia l'amenaça terrorista», va dir Milagros. En aquest sentit, el portaveu del sindicat considera que caldrien entre 4.000 i 5.000 nous agents a Catalunya els pròxims anys. «Destinem moltes hores al terrorisme i quan es va fer aquesta planificació no hi havia una alerta quatre com ara», va destacar.

Tot plegat, asseguren, passa factura també al dispositiu que els Mossos fan per poder cobrir l'estiu i el Pla de Costes. Milagros el considera un «nyap» perquè, segons argumenta, «posen pedaços i cada any tenim el mateix problema. És completament insuficient», va lamentar.

Per això va deixar clar que el Departament «no es pot permetre» cap any més sense una convocatòria de nous policies. «Creiem que com a mínim han de seguir entrant 500 nous agents cada any per poder afrontar amb garanties les necessitats de seguretat del país», va reblar Milagros. A més, Viudes va posar d'exemple la situació del 2005, quan hi havia zones de la demarcació de Girona que es reforçaven amb prop de 90 agents. «Actualment n'hi ha cinc a les mateixes comissaries», va denunciar.