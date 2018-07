Cinc detinguts per marxar sense pagar d'hotels de luxe de les comarques de Girona

Quatre homes i una dona d'entre 27 i 29 anys, domiciliats al Regne Unit i Irlanda, han estat detinguts entre el 2 i el 4 de juliol per marxar sense pagar d'hotels de luxe gironins, segons van indicar els Mossos d'Esquadra. Se'ls considera presumptes autors dels delictes d'apropiació indeguda, estafa, contra la salut pública i conducció temerària.

El 2 de juliol, cap a dos quarts de 10 del vespre, agents de la comissaria de Girona van observar, a l'altura de la carretera de Santa Eugènia de la mateixa població, un turisme que circulava de manera temerària. Els mossos van aturar l'automòbil i van comprovar que figurava com a sostret. Quan detenien els dos ocupants, un altre cotxe es va apropar. A dins hi havia un noi i una noia que deien ser amics dels primers i que van explicar que s'allotjaven en un hotel de luxe de Girona. Els agents també els van escorcollar i van comprovar que duien diverses targetes de crèdit a nom d'una cinquena persona. El cotxe també era robat i també se'ls va detenir.

A banda, els agents van anar a l'hotel per localitzar el titular de les targetes de crèdit i allà van esbrinar que els detinguts s'allotjaven des de feia uns dies en tres habitacions de l'establiment i que no havien fet el check out dins el termini establert. Així, van revisar les habitacions i hi van intervenir diverses claus de vehicles, pastilles (presumiblement èxtasi), ordinadors portàtils, fragments d'haixix, telèfons mòbils i una màquina amb la qual podien fer el marcatge de la numeració de les targetes.

Els agents van continuar investigant si aquestes persones podrien estar relacionades amb altres fets i van comprovar que s'havien allotjat en altres establiments de la demarcació, concretament a la zona de Platja d'Aro i Lloret, d'on havien marxat sense abonar imports de 2.000 ? per estada.

El 4 de juliol els agents van localitzar i detenir el 5è integrant de la banda i titular de les targetes de crèdit falses. La investigació continua oberta i no es descarta que pugui haver-hi altres establiments afectats. El 5 de juliol, els detinguts van passar a disposició judicial.