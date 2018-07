Dipsalut destinarà uns 700.000 euros addicionals a les polítiques socials

150.000 euros seran per comprar material per a llars vulnerables.

150.000 euros seran per comprar material per a llars vulnerables. ddg

Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, destinarà un total de 700.000 euros addicionals al pressupost ordinari a polítiques de caràcter social, «coherents amb la visió de la relació que existeix entre l'estat de salut de les persones i les condicions en què viuen», assenyalen des de la institució. En aquesta línia, Dipsalut treballa des de fa anys amb el programa «Salut i crisi», que incideix en les condicions socials que impacten en la salut dels gironins.

D'aquests 700.000 euros, mig milió serviran per donar resposta a les necessitats de les llars més vulnerables de les comarques gironines.

Uns 350.000 es destinaran a la creació d'una nova línia de subvencions als ajuntaments per a la compra d'habitatge per a ús social, i 150.000 s'assignaran a la compra de material per a llars vulnerables de la demarcació de Girona.

Els 200.000 euros restants es destinaran a inversions i equipaments de caràcter social i a la problemàtica dels joves extutelats, joves que són al carrer havent complert els 18 anys, que ja no estan tutelats per l'administració i s'han quedat sense llar.

D'aquesta manera, la Diputació de Girona i Dipsalut aposten per «continuar treballant en la problemàtica social i prenent mesures per respondre a les situacions de pobresa i desavantatge econòmic i social de determinades persones respecte al seu entorn».