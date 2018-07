L'escenari de l'envelat tremolarà al ritme de les millors versions

Els grups de versions La Loca Histeria, l'Orquestra Montecarlo, l'Orquestra Maribel i The Covers Band amenitzaran les dues nits de concerts de la Festa Major de Sant Gregori. A l'escenari principal de l'envelat de la Pineda sonaran amb força els hits més actuals i aquells que han passat de generació en generació. Tot, barrejat amb el toc d'humor característic de cada un dels grups. I és que, un any més, el municipi aposta pels grups de versions per animar les nits de la Festa Major.

La primera banda que pujarà a l'escenari de l'envelat de la Pineda serà La Loca Histèria, avui a les 2:00 h. Un grup format per curiosos personatges vinguts de diferents planetes: el Dr. Lax, la Déborah, el cardenal Giuliano, en Johnnie Flowers, l'Urinatum, la Crazy Doll i en Tato de Tongue. Aquests éssers còsmics desvetllaran a Sant Gregori els secrets de la vida en harmonia amb l'univers a través del seu repertori musical. Sonaran amb força temes com Barbie Girl, Burning Love, En el amor todo es empezar, Como yo te amo o Las chicas son guerreras. Tot seguit, rematarà la festa l'Orquestra Montecarlo, que farà ballar al públic fins que surti el sol.

La segona nit de festa i autèntica disbauxa arrencarà demà a la 1:00 h amb les versions de l'Orquestra Maribel, un dels grups de versions més coneguts de les comarques gironines. La banda, de gira per tota la província de Girona sota el nom #niunpasenreretour, farà parada a l'escenari de l'envelat de la Pineda de Sant Gregori per interpretar un repertori actualizat de cançons del moment i d'altres èpoques, tot carregat amb molt d'humor.

La nit del dissabte finalitzarà amb els millors temes de rock'n'roll, així com amb les cançons del moment amb The Covers Band. Format a l'hivern del 2007, i després de molts anys tocant en diferents grups, The Covers Band és un grup que va néixer amb la finalitat de passar-ho bé i fer-ho passar bé tocant els temes de rock&roll que han fet gaudir a moltes generacions i que, a poc a poc, el grup ha anat posant al dia tot coquetejant amb la música del moment.