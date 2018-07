Celrà Celebració de la Festa de Sant Hou

Celrà va celebrar aquest dissabte la Festa de Sant Hou. Una jornada que tradicionalment s'acompanya d'una sardinada popular i una cantada d'havaneres. La festa «petita o d'estiu de Celrà» es fa cada any el dissabte de juliol més proper a la data de Sant Hou, el 17 de juliol. La jornada va començar ben d'hora, a les vuit del matí, amb la passejada als Sants i la cantada dels goigs i lectura escollida d'alguns miracles de Sant Hou. Una ruta que es podiafer a peu, des de la fàbrica de Valltorta per la font del Castanyer o amb cotxe. Les activitats van continuar al vespre amb la sardinada popular, que enguany celebrava la seva cinquena edició. Tot seguit, hi va haver havaneres amb Terra Endins i ball amb Boogie Woogie.