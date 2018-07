Els alcaldes del Ripollès fan pinya per obtenir més recursos per reduir els infants vulnerables

El Ripollès vol reduir el nombre d'infants i adolescents de la comarca que es troben en situació de vulnerabilitat i que el Consorci de Benestar Social ha quantificat en 228. Per fer-ho, l'organisme aspira a aconseguir una subvenció anual de 80.000 euros del programa Proinfància de l'Obra Social La Caixa, la qual cosa requereix abans que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat declari la comarca «territori invulnerable» per protegir més la infància. Aquesta aportació es destinaria a ajudar les famílies en situació d'exclusió a pagar despeses com ara el cost dels llibres de text o les activitats esportives extraescolars, entre altres.

Amb aquest propòsit, el Consell d'alcaldes del Ripollès ha aprovat per unanimitat donar suport a la petició per aconseguir la declaració i, així, augmentar el finançament actual. El Consell d'alcaldes va refermar el seu acord remarcant que «l'atenció als infants i adolescents en situació de risc o exclusió és una prioritat».

Segons dades del Consorci de Benestar Social, a la comarca hi viuen 228 infants en situació de risc o d'exclusió, una xifra que el Consell comarcal apunta que és «elevada tenint en compte els recursos existents al Ripollès per a l'atenció d'aquest col·lectiu». Per això, l'ens defensa que amb el projecte Proinfància es podria contribuir a reduir aquesta xifra i ajudar una cinquantena d'infants.

En l'actualitat, al Ripollès ja existeix la Taula d'inclusió, un organisme en el qual participen diferents agents del territori, incloent-hi els serveis socials, el tercer sector, entitats socials i agents educatius.