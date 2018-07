L'escenari de la defensa de les urnes de Ripoll canviarà el nom a l'1 d'octubre

El dia del referèndum de l'1 d'octubre, centenars de persones de Ripoll van patir per la seva integritat i per la de les urnes. Després dels problemes informàtics que hi havia hagut durant la jornada del matí i les notícies que arribaven d'altres indrets, amb la violència exercida per les forces policials, el Comitè de Defensa del Referèndum va decidir traslladar el centre de votació a un únic col·legi electoral, a la Biblioteca Comarcal Lambert Mata.

Des de primera hora de la tarda, un bon nombre de ripollesos es van concentrar a l'inici del carrer de les Vinyes per tal de blindar la seguretat dels membres de la mesa i dels mateixos votants. Un grup de tractors es van situar a l'entrada del carrer per tal d'impedir una hipotètica arribada de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, amb una munió de vilatans de totes les edats per fer gruix. Finalment, tot i les precaucions que s'havien pres, no va haver-hi presència policial.

Ara Ripoll vol dedicar aquest espai a la data de l'1 d'octubre per donar rellevància a una zona «representativa de la defensa de les urnes», segons explica el regidor de Cultura, Ramon Santanach. La comissió del nomenclàtor que es va crear per tal de definir els noms dels espais públics del municipi ja ha rebut l'encàrrec de validar-ho.

Al ple de març s'havia explicat que la primera opció era la de la plaça Cívica, però l'Ajuntament ha decidit que sigui la part inicial del carrer de les Vinyes, que dona accés a tres equipaments escolars i culturals: l'Escola Salesiana, la Biblioteca Comarcal i el casal de joves El Galliner. L'Assemblea Nacional Catalana, que també té el seu local social a l'edifici de la Biblioteca Comarcal, va preguntar per l'oficialització de l'espai 1 d'octubre en el darrer ple de Ripoll. El seu coordinador, Antoni Clusells, va advertir als partits que formen part del consistori que l'ANC només donarà suport als partits que tinguin propostes que passin únicament per la República, en les eleccions vinents.