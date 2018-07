La necessitat i la inutilitat de treure la guerra del joc

adeu a les armes. La cooperativa Abacus promou una campanya contra les joguines bèl·liques que es tancarà amb una donació d'un refugi-escola i de material escolar per a 200 infants de la República Centreafricana.

Adeu a les armes» és el lema d'una campanya contra les joguines bèl·liques de la cooperativa Abacus aquest estiu, amb la qual vol desterrar els referents violents dels jocs infantils i obrir un debat social, a més de col·laborar amb un projecte d'Unicef.

La imatge que identifica la iniciativa és una de les joguines que el tòpic relaciona amb l'estiu i la calor: una arma de plàstic que escup aigua en comptes de bales, i que la campanya contraresta amb l'afirmació «A l'aigua no li calen pistoles per ser divertida!». L'objectiu d'Abacus –amb dues botigues a Girona– és foragitar les al·lusions a la guerra i a la violència dels espais de joc, pel que ha seleccionat una sèrie de ginys d'aigua per jugar a l'aire lliure i d'activitats que posen en valor qüestions com la diversió, la creativitat, la família i l'entorn.

«Adeu a les armes» col·labora amb el projecte «Regal Blau» d'Unicef, el qual entregarà material per a 200 nenes i nens de la República Centreafricana. Aquesta iniciativa es concreta en donatius equivalents a la compra de subministraments reals, com ara vacunes, tractaments contra la desnutrició, mosquiteres o material educatiu, per a menors que ho necessiten. En el seu cas, la cooperativa donarà cinc lots d'Unicef «1 escola en una maleta», valorats cadascun d'ells en 178,59 euros, que contenen material necessari per fer classe a 40 criatures; i una tenda de campanya refugi-escola, de 1.340,46 ?, que tant pot acollir un centre educatiu com oferir un lloc per viure a famílies que han hagut d'abandonar la casa. Abacus entregarà els donatius en acabar la campanya, entre finals d'agost i principis de setembre.

Campanyes com aquesta són «necessàries però inútils». L'afirmació la realitza el doctor en Filosofia Joan Canimas, expert en filosofia de l'educació i ètica aplicada, quan se li pregunta per accions d'aquest tipus contra les joguines bèl·liques. Canimas és el coordinador científic de l'Observatori d'Ètica aplicada a l'Acció social, Psico-educativa i Sòcio-sanitària de la Universitat de Girona, d'on és professor associat adscrit al departament de Pedagogia; alhora que exerceix de professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya, on imparteix classes d'ètica aplicada als Graus d'Educació Social, Treball Social i Pedagogia.

Per al doctor Canimas, la necessitat de promoure iniciatives com l'«Adeu a les armes» rau en què «recorden que hi ha estats i persones que maten, que ho fan amb unes eines pensades i construïdes per a aquesta finalitat i que això està molt malament, que és horrible, que no ho podem permetre ni convertir-ho en un joc». «La moralitat –afegeix el professor– és un element social que cal construir, educar»; és a dir, que s'ha d'aprendre allò que és correcte i és incorrecte.

En contraposició a la conveniència de prevenir contra les conductes violentes i promoure el pacifisme, l'expert posa en dubte que campanyes com la d'Abacus en benefici d'Unicef puguin evitar que els infants juguin amb armes. «En l'improbable supòsit que s'aconseguís, no evitaria les guerres ni l'estupidesa humana», afirma Canimas.



Les armes dels pobres

D'altra banda, l'especialista en ètica aplicada reflexiona que «la manera de conquerir i de matar del futur» per part dels «països poderosos, els que comencen i guanyen totes les guerres» no es basarà en les armes convencionals; paradoxalment, remarca que és precisament en aquests països on es fan campanyes educatives com l'«Adeu a les armes». Canimas detalla que «les guerres que maten de mica en mica són econòmiques, de notícies, electròniques... en les quals participen excel·lents economistes, periodistes, informàtics, enginyers, advocats, etc.». Mentre que «les guerres que maten a l'instant, les que volen combatre aquestes campanyes, avui les fan drons, pilots a distància i programes informàtics i, en un futur que ja ha començat, robots i màquines intel·ligents. Aparells d'excel·lència creats per excel·lents professionals i bones persones». «Les pistoles i les metralladores són les armes dels pobres», conclou.