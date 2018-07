Una forta tempesta deixa 40 litres en mitja hora a la ciutat de Girona

La tempesta que a primera hora de la tarda ha afectat algunes comarques de Girona ha deixat més de 54 litres per metre quadrat a la ciutat de Girona, 40 dels quals han caigut en només mitja hora. Municipis propers com Salt, Bescanó o Sarrià de Ter també s'han vist afectats per la intensitat d'una pluja que ha provocat problemes de circulació i ha inundat alguns baixosEn menys d'una hora, la temperatura ha caigut des dels 33 graus fins a només 18.



En alguns moments, la tempesta ha anat acompanyada de pedra, fenomen que també s'ha donat en municipis de la Garrotxa i la Selva. La pedregada ha estat especialment greu als municipis garrotxins de Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts.



La intensitat de pluja ha provocat un caos circulatori a la ciutat de Girona, on trams de la Copa han quedat tallats a la circulació. A Salt, el Passeig dels Països Catalans també ha quedat amb més de dos pams d'aigua en alguns trams. La zona del Parc Monar, també a Salt, ha quedat completament inundat.



La temptesa ha provocat que el cabal del riu Ter al seu pas per Girona passés en pocs minuts dels 9 als 32 metres cúbics per segon.





Diluvi a Girona. Cort Reial pic.twitter.com/6KmPtf3ueX — Àlex Sáez (@alexsaez) 24 de julio de 2018

Els Bombers han rebut, de quatre a cinc de la tarda, 66 avisos relacionats amb la pluja, la majoria a l'àrea urbana de Girona. Els municipis més afectats han estat Salt (32 avisos), Girona (19) i Bescanó (11). La majoria d'actuacions pels que han estat requerits són petites acumulacions d'aigua en baixos, garatges o subterranis. Els bombers també han rebut avisos de cotxes bloquejats per l'aigua al carrer Costabona i al passeig de la Devesa de Girona.Aquest matí, el servei meteorològic de Catalunya ja havia llançat un avís per intensitat de les precipitacions entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.