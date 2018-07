Un xàfec deixa més de 50 litres a Girona i inunda els carrers

Un fort xàfec acompanyat d'un episodi de pedregada va caure ahir a la tarda en diversos punts de les comarques gironines, i va afectar especialment poblacions com Girona, on es van registrar 54,5 litres per metre quadrat en una hora. De fet, el cabal del riu Ter en el seu pas per la ciutat va triplicar-se i va passar dels 9 als 32 m3/s. Efectius de la Policia Municipal de Girona van tallar el passeig de la Devesa i també carrers com el de Martí Sureda i Deulovol i al carrer Costabona durant més d'una hora com a mesura preventiva i van recomanar als ciutadans no agafar el vehicle, i en cas de necessitat, d'evitar transitar per aquesta zona. La tempesta va deixar riuades a zones com el Seminari, on una intensa ràfega d'aigua baixava per les escales.

A Salt diversos carrers van quedar inundats, com el de Sant Antoni, on un veí va aprofitar la riuada per fer piragüisme. La tempesta va tenir incidència sobretot a les comarques del Gironès (amb 21,9 litres a Fornells de la Selva), a la Selva (amb 22,4 litres a Santa Coloma de Farners) i a la Garrotxa (on es van registrar pedregades d'intensitat forta a municipis com Castellfollit de la Roca). Davant de les previsions de pluja que durant el dia va llançar el Meteocat, emergències de la Generalitat va activar el pla INUNCAT en fase de prealerta. Els Bombers de la Generalitat van realitzar un total de 77 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, en la majoria de casos per inundacions de poca importància a baixos, garatges i subterranis i no van registrar cap incident greu. Els municipis més afectats van ser Salt, amb 39 avisos, Girona amb 22 i Bescanó amb 12. També van rebre avisos de cotxes bloquejats per l'aigua al carrer Costabona i al passeig de la Devesa de Girona, una zona que va quedar totalment inundada. A més, juntament amb els Agents Rurals i efectius dels Mossos, el SEM i Creu Roja van atendre a diversos grups de menors que havien acampat a zones pròximes a la tempesta al Gironès i a la Garrotxa.

Pel que fa al trànsit, l'AP-7 va registrar retencions en les seves aproximacions a Girona en els dos sentits de la marxa degut a la mala visibilitat durant prop de dues hores, però no es van produir accidents.



Episodi de pedregada

La pedregada va ser especialment forta a la Garrotxa, on pedres d'entre 8 i 2 mil·límitres de diàmetre van caure a municipis com la Vall del Llierca, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya i a Castellfollit, on va arribar a trencar alguns vidres de cotxes. A Sant Jaume de Llierca i Sant Joan les Fonts va afectar les hortes i els jardins, sobretot la collita de tomates.