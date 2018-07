Un camió ha bolcat per causes que es desconeixen pels volts de dos quarts de vuit del matí a la GI-524, via que uneix Banyoles amb Santa Pau, al seu pas per Sant Miquel de Campmajor. Els Mossos donen pas alternatiu en aquesta via a l'alçada del quilòmetre 25 a causa d'aquest accident, on s'han desplaçat els serveis d'emergència tot i que no s'han hagut de lamentar ferits.

El camió no portava càrrega i per tant, només cal treure el vehicle de la carretera.