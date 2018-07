Mor Joaquim de Trincheria regidor d'Olot pel PP durant 27 anys i gran activista social

El polític olotí del Partit Popular Joaquim de Trincheria, de 77 anys, va morir a Argentona la matinada d'ahir. La mort ha causat consternació a Olot, on havia estat 27 anys regidor, 10 anys president de l'Orfeó Popular, president del Casino i membre de la penya Tàurica de la Garrotxa.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, el va recordar com un gran olotí i un personatge molt popular. Va dir que «era un regidor a tenir en compte per la seva visió de ciutat». El seu company de partit i amic Pepe Amores el va definir com una persona fidel al partit i als interessos d'Olot i va opinar que mereix un homenatge de la ciutat.

Estanis Vayreda, ara regidor d'Olot pel PDeCAT, va coincidir amb ell a l'oposició municipal entre el 1999 i el 2003 i va apuntar que era una persona amb molt de sentit comú.

El president de l'Orfeó Popular Olotí, Joan Manel Robles, el va definir com un activista cultural i social i va explicar que Trincheria va ser president de l'Orfeó entre el 1980 i el 1990. D'aquella època, va indicar que va enfortir socialment l'entitat. Segons Robles, fins al darrer moment va ser un soci molt actiu.