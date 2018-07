Preveuen que la calor s'intensifiqui i les màximes arribin als 38 graus

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calor s'intensifiqui i les temperatures superin arribin als 38 graus durant els propers dies.



Davant d'aquesta situació, ha emès un avís per calor des d'avui i fins diumenge. Les comarques afectades per aquesta situació són sobretot el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i l'Alt Empordà.



Per posar fre a aquestes altes temperatures, des de Protecció Civil es recorda als col·lectius més vulnerables així com a la població en general, diversos consells per passar el període d'alts registres amb més tranquil·litat. En aquest vídeo hi ha un seguit de consells:





???Avís per #calor: des d'avui i fins diumenge s'esperen temperatures màximes extremes a les comarques de Ponent, Girona, Barcelona i Catalunya Central. La #calor s'intensificarà a partir de divendres. Recorda els consells de #ProteccioCivil?? pic.twitter.com/fN0nrdgMS5 — Protecció civil (@emergenciescat) 31 de juliol de 2018

Previsió del perill d'incendi forestal per avui, 31/07/2018 pic.twitter.com/NW2YDLntOq — Agents Rurals (@agentsruralscat) 31 de juliol de 2018

La situació d'altes temperatures va lligada a l'estiu també al, avui hi ha situació de risc moderat en diversos punts del litoral gironí. Tal com informen els, en la publicació d'avui del Pla Alfa.De cara al cap de setmana es preveu que la temperatura es vagi enfilant. Aquí la previsió del Meteocat: