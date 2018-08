Nadal saluda Mas, Madrenas parla amb Bramon,...

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i diputada al Parlament, saluda amb discreció Albert Bramon, subdelegat del Govern espanyol (agh!). Joan Giraut, alcalde de Castell-Platja d'Aro i expresident provincial, la fa petar amb els guàrdies de seguretat abans que tot comenci. Jordi Viñas, batlle de Salt (capital!), saluda el cronista («a veure si un dia em fas quedar bé!»). Arcadi Calzada, Pere Macias, Frederic Suñer, Josep Arnau, Carles Pàramo, Pere Vila –tots ells expresidents de la Diputació de Girona– i Giraut (que ja s'ho ha dit tot amb els de seguretat) es fan una foto amb l'home del dia: Miquel Noguer. També hi és Artur Mas, expresident de la Generalitat i que, una estona abans, s'asseia entre Madrenas i Pere Vila, ben a prop de Bramon i no massa lluny de Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona; de Josep Poblet, president de la de Tarragona, ni de Jaume Reñé, president de la de Lleida. Al costat de Reñé hi ha el bisbe Francesc Pardo i tres files més enrere Joaquim Nadal, l'exalcalde (no n'hi ha cap més, diguin el que diguin) de Girona i exconseller dels governs de Pasqual Maragall i de José Montilla. Nadal acaba saludant Mas, antic contrincant en moltes batalles, i Mas acaba abraçant Noguer, de totes totes l'home del dia, el nou president. També el felicita el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, i el president de la Cambra de Comerç de la mateixa ciutat, Domènec Espadalé; i Juli Fernández, exalcalde de Palafrugell i líder del grup del PSC a la Diputació; i David Bonvehí, nou màxim dirigent del PDeCAT; i fins i tot l'incòmode (en el pla polític) Lluc Salellas, que demostra gran correcció en les formes. Tothom –o gairebé tothom– saluda Miquel Noguer. I Miquel Noguer saluda tothom –o gairebé. Per allà també corre Delfí Geli, president del Girona Futbol Club. I un altre president: Joan Puig, de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols. I el secretari general de la UGT a la província, Xavier Casas. I l'exalcalde de Bescanó i exvicepresident de la Diputació, Xavier Soy, que de ben segur han felicitat Noguer en algun moment o altre. També ho deu haver fet Antonio Escudero, empresari de la Jonquera i president de la Federació d'Hostaleria i, per descomptat, la majoria dels alcaldes que són diputats (Jaume Dulsat, de Lloret de Mar; Josep Maria Coromines, d'Olot; Lluís Sais, de la Bisbal d'Empordà; Fermí Santamaria, de Llagostera,...).

Ahir, al ple d'investidura de Miquel Noguer com a president de la Diputació de Girona no hi era tothom, però no hi faltava gairebé ningú; la prova que la presidència provincial no és qualsevol cosa, ni un càrrec qualsevol. Tots (i totes) volien felicitar l'investit.

Tots, tots (i totes, totes).