La cèl·lula gihadista de Ripoll volia fer un atemptat al Camp Nou el 20 d'agost

La cèl·lula de Ripoll planejava atemptar al Camp Nou coincidint amb la primera jornada de Lliga que enfrontava el Barça i el Betis el 20 d'agost, segons va publicar El Periódico ahir. A la documentació intervinguda al comando, els investigadors hi van localitzar recerques sobre l'estadi, com per exemple horaris i accessos, que un d'ells –Mohamed Hichamy– va fer amb el telèfon mòbil. A més, també hi emmagatzemava fotografies del Camp Nou. Segons el rotatiu, és possible que la cèl·lula volgués fer un atac com el de Saint-Denis en un partit de la selecció francesa, tot i que no s'ha pogut determinar si hagués estat amb una furgoneta bomba o amb armilles explosives. Altres indicis dels quals disposa la policia són dos esborranys de comunicat reivindicant l'atemptat amb data de 20 d'agost a l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, i amb l'inici «Nosaltres, soldats de l'Estat Islàmic».

Segons el diari, a més, almenys dos dels membres del grup van estar a la botiga oficial del Barça comprant marxandatge i per aquest motiu els agents no descarten que el dia de l'atac entressin al camp fent-se passar per aficionats blaugrana. La intenció inicial del comando era atacar la Sagrada Família i més tard es va descobrir que també volien atemptar a la Torre Eiffel de París, on havien estat dies abans fent fotos dels accessos o dels aparcaments d'autocars amb turistes, però l'explosió accidental a la casa d'Alcanar –on els terroristes tenien 200 quilos de peròxid de triacetona- va acabar precipitant els atropellaments mortals de la Rambla el 17 d'agost.

D'altra banda, el diari també apunta que la cèl·lula hauria inclòs entre els objectius una discoteca, d'acord amb la informació extreta dels mòbils, ja que es van detectar recerques de locals per a homosexuals a Sitges i a la discoteca Razzmatazz a Barcelona.