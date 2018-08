Una millor alimentació afavoreix la qualitat de la llet materna

Aquesta setmana se celebra a tot el món la Setmana Mundial de la Lactància Materna, promoguda per WABA (Aliança Mundial per la Lactància Materna, per les seves sigles en anglès). Per aquest motiu, experts d'arreu del món han aconsellat quins aliments han de potenciar en la dieta les mares lactants per millorar la qualitat de la seva llet materna.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la lactància natural és la millor manera de proporcionar al nounat els nutrients que necessita pel seu creixement i desenvolupament. En la llet materna es troba el millor aliment per al bebè, ja que la seva composició i nutrients s'adapten en el temps per proporcionar-li just que el que necessita.

Entre les seves qualitats, destaquen la disminució de probabilitats que el nen desenvolupi patologies al llarg del temps com l'obesitat o la diabetis tipus 2, entre d'altres. A més, la lactància materna té múltiples beneficis per a la mare, ja que redueix les hemorràgies postpart, el risc de càncer d'ovari i de mama i de patir, també, diabetis tipus 2 després de l'embaràs. L'enfortiment del vincle afectiu entre la mare i el bebè també és considerat pels especialistes com un important benefici.

El fet de tenir cura dels aspectes nutricionals durant el període de gestació és imprescindible, però aquest hàbit s'ha de mantenir durant la lactància. «Una alimentació variada, rica en vitamines i minerals, és fonamental per a una lactància satisfactòria i duradora», afirma la doctora María José Agusti, pediatra a Vithas Salut de Lleida.

Com a recomanacions, els experts aconsellen beure entre 1,5 i 2 litres d'aigua diaris, ja que el 85% de la composició de la llet és aigua; ingerir vitamina B1, inclosa en fruits secs o carn magra de porc; el iode, que el trobem en els aliments provinents del mar i és necessari per múltiples funcions vitals; i el ferro, perquè «pot aparèixer anèmia durant la gestació i per això gairebé sempre se solen prescriure suplement de ferro a la mare perquè els seus dipòsits estiguin més que garantits a la lactància», declara la Dra. Agusti.

Pel que fa a les begudes alcohòliques, és millor mantenir-les al marge de la dieta de la mare, així com s'ha d'evitar la ingesta elevada de cafeïna. «El consum d'alcohol durant la lactància està contraindicat perquè passa ràpidament a la llet materna i altera el desenvolupament cerebral del bebè produint-li son, a més de disminuir la producció de llet i modificant la seva olor», alerta la doctora.

A més, també s'haurien d'evitar els aliments que puguin provocar flatulències al bebè, com és el cas de la coliflor o els cigrons.



La llet a la primera hora de vida

Unicef i l'OMS han publicat un informe en què alerten que tres de cada cinc nens, que es tradueix en un total de 78 milions de nens en tot el món, no prenen llet materna en la seva primera hora de vida, cosa que comporta que augmenti el risc que morin o contreguin una malaltia i, alhora, disminueix les possibilitats que segueixin prenent llet materna després.

Tal com han assegurat les dues organitzacions, un retard de tan sols unes hores després del naixement podria posar en risc la vida del bebè. A més, han recordat que el contacte pell amb pell i la succió del pit afavoreixen a la producció de la llet materna i de calostre, anomenat també la «primera vacuna» del nounat pel seu alt contingut en nutrients i anticossos.

«Quan es tracta d'iniciar la lactància materna, és fonamental fer-ho a temps. En molts països, pot arribar a ser una qüestió de vida o mort. Moltes vegades, les mares no reben l'ajuda suficient per alletar els seus fills en aquests primers minuts crucials posteriors al naixement, ni tan sols per part del personal mèdic dels centres de salut», ha reivindicat la directora executiva d'Unicef, Henrietta H. Fore.