La Costa Brava treballa per convertir-se en Reserva de la Biosfera de la Unesco

La declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera és l'objectiu per al 2020 que la Universitat de Girona i la Fundació Mar, una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per a la millora i la conservació dels espais litorals i marins.

La candidatura per aconseguir aquest reconeixement internacional, que dona el Programa sobre l'Home i la Biosfera de la Unesco, implica totes les administracions públiques i els agents privats del litoral, que a partir del setembre s'hauran de posar d'acord ne mesures per «mantenir i millorar la qualitat de vida de la població, garantir el futur de les noves generacions i contribuir a crear un món en un entorn ecològic de qualitat» –tal com detalla la UdG.



Setanta ajuntaments

La Diputació de Girona s'ha posat al capdavant del projecte, que es a impulsar l'any passat en els campus universitaris de Patrimoni cultural i natural i de Turisme, amb el Patronat de Turisme Costa Brava i la Fundació Mar. Aquest 2018, els promotors de la iniciativa s'han reunit amb els setanta municipis de les dues comarques empordaneses i de la Selva, que passarien a formar part de la reserva, en cas que la Unesco acabi donant el vistiplau.

A través del seu web, la UdG argumenta que la qualificació de Reserva de la Biosfera convertiria la Costa Brava en «un laboratori immillorable» tant per fer-hi activitats de formació com de recerca, sempre –matisa– «amb la participació i al servei dels ciutadans, el sector privat i les administracions públiques». Per la seva banda, el geògraf Josep Vila destaca el potencial turístic del litoral gironí, així com el seu dinamisme econòmic i valor patrimonial, tant des del punt de vista natural com cultural. Per a aquest expert de la Universitat de Girona, la Costa Brava és «un territori idoni per a la implementació d'una reserva de la biosfera», fita que veu com un repte i una oportunitat per a la zona, ja que considera que «pot ser un exemple d'adaptació i millora en un context de canvi ambiental i social». Vila també assegura que es pot dissenyar i aplicar un model de sostenibilitat socioambiental que sigui «un punt de referència per a bona part de la costa mediterrània».



La tercera reserva catalana

Si aconseguís el reconeixement de la Unesco, la Costa Brava seria el tercer territori de Catalunya amb un segell de qualitat, després del Montseny i les Terres de l'Ebre. En l'actualitat, a tot el món hi ha gairebé 700 reserves de la biosfera, 48 de les quals són a l'Estat.

Tal com especifica la Universitat de Girona, la candidatura compromet els municipis de la costa a impulsar una sèrie de mesures que afavoreixin la sostenibilitat del territori. Els ajuntaments i els diferents agents socials i econòmics hauran de consensuar i definir aquestes intervencions, en un acord que s'haurà de prendre a partir del setembre com a pas previ per poder presentar un informe a la Unesco.