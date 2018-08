La ciència posada a l'abast de la ciutadania dona bons resultats, almenys pel que fa a la plataforma virtual Mosquito Alert i al seu mètode amb denominació d'origen gironí creat per identificar perills potencials. Ara, ha permès comprovar la presència a l'Estat d'un nou insecte invasor d'origen asiàtic: l' Aedes japonicus, que a principis de juny algú va detectar a Astúries, va fotografiar i va compartir la informació a través de l'aplicació de telefonia mòbil que coordinen científics del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

La cadena va continuar demanant la confirmació del Ministeri de Salut, que va arribar el 10 de juliol, i demostrant, així, l'efectivitat d'un sistema impulsat per l'Obra Social de La Caixa i cofinançat per l'òrgan de salut pública de la Diputació (Dipsalut) i del Departament de Salut de la Generalitat. Funciona com a «eina de vigilància precoç de mosquits invasors», tal com va explicar el director de Mosquito Alert Frederic Bartumeus, al blog de l' app. Bartumeus és investigador del centre de recerca de Blanes, adscrit al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i també va incidir en què, «més enllà del mosquit tigre i d'haver trobat ara l' Aedes japonicus, seguim buscant el mosquit de la febre groga».



Identificat a les Canàries

El científic es referia a l'alerta que ells tenen activada des del març, quan el temor dels experts es va confirmar: l'insecte transmissor de la febre groga ja ha entrat al territori espanyol, encara que no a la península, ja que a finals del 2017 es van identificar dos especímens del mosquit a l'illa canària de Fuerteventura. Cinc mesos després d'aquella primera confirmació, el responsable de Mosquito Alert i investigador del CEAB, Frederic Bartumeus, ha recordat que estan molt pendents de la possible incursió a Girona o a qualsevol altre punt de l'Estat.

De fet, l'observatori de ciència ciutadana de Mosquito Alert es va crear el 2014 amb l'objectiu de seguir i controlar dues espècies invasores de mosquit: el tigre, que està present a les comarques gironines des de fa temps, i el de la febre groga, que de moment no consta que hi hagi arribat.



Frenar el nou mosquit invasor

Si bé Girona continua essent territori lliure del mosquit transmissor de la febre groga, al tigre s'hi acaba d'afegir un altre insecte forani que requereix l'atenció dels científics, l' Aedes japonicus, sobre el qual intenten aclarir com ha arribat a l'Estat. Alhora, els experts treballen per delimitar la zona afectada per la seva presència perquè, malgrat ser a Astúries, adverteixen que si no es controla es podria propagar tal com va passar amb el mosquit tigre.

El cap de l'equip d'entomòlegs de Mosquito Alert, Roger Eritja, va explicar que «després de revisar la zona hem pogut trobar totes les fases biològiques del vector en diversos punts allunyats entre ells», un fet que, segons apuntava l'explert al blog de la plataforma, «suggereix que el mosquit ja està establert en una àrea que pot ser molt més àmplia, tot i que es necessitaran més estudis per confirmar-ho».

Una de les principals preocupacions dels especialistes és que, deixant de banda les molèsties habituals de les picades, el nou mosquit asiàtic pot transmetre virus com el del Nil occidental. Segons informava la plataforma Mosquito Alert, encara que el risc és molt baix, «en condicions de laboratori també s'ha comprovat que és capaç d'infectar amb dengue i Chikungunya».