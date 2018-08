Ripoll tindrà un Pla Educatiu d'Entorn i introduirà l'àrab a les extraescolars

El Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Ripoll han elaborat un Pla Educatiu d'Entorn (PEE) per millorar la cohesió social i evitar que es repeteixin situacions de radicalització islàmica al municipi. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, va explicar que aquest pla «neix per donar resposta a una situació excepcional» i va recordar que els autors dels atemptats del 17-A havien anat als centres públics de Ripoll.

A partir d'aquests fets, les dues administracions han estat treballant intensament per buscar una fórmula que permeti involucrar la comunitat educativa al territori, a partir de mesures com ara la participació de l'alumnat en activitats extraescolars. De cara al proper curs es preveu que l'institut de Ripoll ofereixi l'oportunitat de conèixer la «cultura i la llengua àrab» en classes extraescolars, com en altres municipis de Catalunya que tenen un PEE en actiu. Aquest tipus de plans educatius es van estrenar el curs 2004-2005 i s'han anat creant «en zones de necessitats socials i centres de màxima complexitat» per l'elevat nombre d'immigració a les aules, en la majoria de casos. En el cas de Ripoll, segons Fonalleras, «hi ha un factor emocional important a tenir present» i per això es desenvoluparà el PEE. Malgrat tot, el director territorial va considerar que «la problemàtica» de radicalització islàmica «s'ha de buscar en altres àmbits» que no siguin l'educatiu.

De tota manera, el representant d'Ensenyament va destacar que durant l'anterior curs, el Departament ja va fer un seguiment exhaustiu de la situació a les aules i no es va produir «cap problema de convivència». Tot i així, va afirmar que una manera de mantenir el compromís de col·laboració entre el govern català i el municipi era elaborar aquest pla i, per això, han estat treballant durament per poder-lo posar en funcionament a partir del proper curs.

De moment, Ensenyament ha garantit que posarà a disposició un assessor LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) com a dinamitzador, que també oferirà formació a tots els agents educatius per adequar el seu tracte a la situació que viu el municipi. El Departament també facilitarà l'ús dels espais de les escoles i l'institut fora de l'horari lectiu i que l'alumnat d'ESO faci activitats de servei comunitari per teixir una vinculació amb la localitat i la comarca.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Ripoll s'ha compromès a posar a disposició la figura d'un tècnic que també formarà els agents educatius i prioritzarà les activitats que organitzin les entitats vinculades amb el món educatiu, per tal que la societat pugui penetrar en la comunitat educativa i estendre la mà a tots els alumnes.