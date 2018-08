Troben els quatre adolescents que s'havien perdut mentre feien muntanyisme a la Garrotxa

Els equips d'emergència han aconseguit localitzat sans i estalvis els quatre adolescents d'entre 14 i 15 anys que s'havien perdut mentre feien muntanyisme entre el Pic de l'Ofrena i Riudaura (Garrotxa). Des de les cinc de la tarda, un ampli dispositiu format per Bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Agents Rurals els estava buscant.

Els menors formaven part d'un grup d'escoltes de Tarragona que s'havia subdividit. Els dos monitors van anar per un camí i els quatre adolescents, per un altre. S'havien de trobar aquest matí, però no ha estat així. Després de buscar-los durant hores, els monitors han trucat al 112 per donar l'alerta. Al final, els equips d'emergència els han localitzat pels voltants de les deu de la nit al Puig de l'Ofrena. Segons informen els Bombers a través de Twitter, els adolescents estan "una mica nerviosos però amb bon estat de salut".