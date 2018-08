La nova coordinació i la difusió del sector agroalimentari fan de motor turístic

Un dels motors d'aquest nou turisme és el sector agroalimentari. Des de l'any passat ramaders i productors estan units en l'Associació Agroalimentària de Cerdanya. En aquest escenari, també hi aporta feina i visibilitat l'Associació de Productors Ecològics de Cerdanya, que aquest estiu està en ple procés d'integració amb els professionals de l'Alt Urgell. Actualment l'Associació Agroalimentària la formen unes 50 empreses, mentre que la de productors ecològics la integren unes 30 firmes.

Un dels principals projectes que té sobre la taula l'Associació Agroalimentària de Cerdanya és la creació i difusió del segell Origen Cerdanya. Aquest segell, que ja distingeix les activitats de «Visites a pagès», ha de ser una «carta de presentació» de la Cerdanya, segons ha explicat el vicepresident de l'entitat i responsable del Cerdanya Ecoresort, David Isern.

L'entitat també té com a objectiu bastir una xarxa de cooperació entre productors, distribuïdors i restauradors de la comarca per enfortir el producte final. El gran repte és associar el turisme de la vall amb l'activitat tradicional i el producte agroalimentari saludable i de qualitat, i aquí és on hi juga un paper clau el paquet d'experiències que gestors públics i privats ofereixen als visitants.