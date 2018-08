Trànsit alerta d'una taca d'oli escampada en 7 quilòmetres que provoca incidents a la C-38 al Ripollès

El tram de via afectat per la taca

El Servei Català de Trànsit alerta d'una taca d'oli escampada en 7 quilòmetres que està provocant incidents a la C-38 al Ripollès

S'ha detectat entre el tram que va des de Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen els fets que han provocat caigudes de ciclistes i fins i tot una furgoneta ha bolcat, però no no hi ha ferits.

La taca d'oli està compresa des del quilòmetre 0 de la C-38 i també, segons els Mossos d'Esquadra, també han aparegut restes d'oli, a l'inici de l'N-260 a Ripoll.