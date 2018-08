Ripoll aprova fer un cens d'establiments antics

L'Ajuntament de Ripoll, en el seu darrer ple, va aprovar la creació d'un cens d'establiments amb més de 100 anys d'existència amb la intenció de protegir-los i evitar que desapareguin. A més, van acordar fer una llista de tots els establiments que estiguin oberts des de fa més de 50 anys. L'acord va ser aprovat amb el vistiplau de tots els grups: PDeCAT, ERC, PSC i CUP.

L'origen del cens va ser una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana. La proposta d'ERC és la de reivindicar els valor dels establiments històrics.

La moció proposa que l'Ajuntament elabori una guia que reculli tots els comerços i que se'n faci difusió de cara als turistes. A més, apunten la necessitat de posar plaques identificatives a les façanes dels establiments considerats com a històrics. La placa ha de dur el nom actual del comerç i, en cas que n'hagi tingut, els antics. Hi ha d'haver la data de fundació de l'activitat i si hi ha hagut canvis d'ubicació, posar-los.

La proposta dels republicans demana la protecció dels establiments antics. Així doncs, van demanar la creació d'un protocol d'actuació que determini com cal actuar quan es tingui notícia del possible tancament d'un establiment censat com a històric. La idea és buscar solucions quan se sàpiga que l'activitat finalitza per jubilació, fallida, defunció o altres.

La moció va ser presentada pel portaveu republicà, Roger Bosch, el qual va explicar que s'havien alarmat per les notícies referents a la possible desaparició del forn Sant Eudald. Es tracta d'un forn ubicat al carrer Mercaders.

Bosch va avisar del fet que en els darrers temps han tancat moltes botigues del centre. Va considerar que quan es tanquen les més emblemàtiques i centenàries, l'Ajuntament ha d'actuar i almenys buscar solucions. El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans (PDeCAT), va celebrar la idea dels republicans de preservar els establiments antics. Creixans va valorar que el compliment de les bases de la moció suposarien un benefici per la localitat.

Amb el mateix sentiment, es va expressar el regidor de la CUP, Santi Llagostera, el qual va demanar ampliar la moció al conjunt de la comarca. Va indicar l'existència d'un estudi sobre les botigues del Ripollès fet pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.



Olot

Fa uns mesos, el grup municipal d'ERC a Olot va tirar endavant una moció similar a la del seu homònim ripollès. Els republicans d'Olot van anar més enllà i van proposar crear ajudes fiscals. Van demanar iniciar una campanya de subvenció de fins al 50% de la quota de l'IBI segons la categoria de protecció de l'establiment.

També van demanar catalogar dins del POUM els establiments o elements d'aquests que cal protegir i elaborar una guia dels comerços emblemàtics d'Olot que generi valor afegit a l'eix comercial olotí. La moció dels republicans d'Olot també va obtenir el suport de la totalitat de grups del ple: PDeCAT-DC, ERC, PSC, CUP i OeC.

Estanis Vayreda de l'equip de govern va recordar que part de les accions proposades ja les fan i Anna Barnadas (ERC) va demanar que els acords aprovats no quedin desats en un calaix i que es facin en l'actual mandat.