Un somriure per acomiadar l'estiu

Dos cambrers parlaven ahir, a primera hora del matí, mentre col·locaven rutinàriament les taules i les cadires a la terrassa d'un local del passeig de Sant Antoni. De cop un recorda que no era un dia qualsevol. «Avui és la Diverbeach», exclama. Sinònim d'invasió de visitants per trencar la calma familiar d'una tarda d'estiu al municipi. Finalment la festa amb què des de fa cinc anys l'Orquestra Di-Versiones i els seus seguidors acomiaden l'estiu i les vacances amb un somriure es va poder celebrar, reunint més de 5.000 persones a l'espigó del mig, a pesar dels temors pel mal temps.

Aquest any les alarmes s'havien disparat dimarts, quan el popular grup de versions de Calonge penjava a les xarxes socials una nota en què advertia d'un possible trasllat de la Diverbeach a diumenge davant les previsions de pluja d'ahir. Les reaccions van ser moltes i majoritàriament apostaven per mantenir el dia.

Uns havien demanat festa, d'altres tenien reserves hoteleres i també hi havia qui alertava que ja tenia el diumenge ocupat amb el Girona-Madrid. Dijous es va decidir tirar endavant i ahir, amb un ull al cel i resant perquè la pluja no fes la guitza, la legió de seguidors va tornar a fer-se seva per unes hores la platja de Sant Antoni. Aquest any el leit motive era homenatjar els «guiris». I així a l'espigó del mig, famílies senceres, grups d'amics i estiuejants que es van trobar allà al mig sense esperar-s'ho van llançar-se a una tarda diferent. Amb música i somriures per dir adeu a l'estiu i a les vacances amb alegria.



Ruixat al migdia

El ruixat que va caure al migdia no va desanimar ningú. A les sis de la tarda l'ambient ja es començava a escalfar fins que la Diverbeach va arribar al climax a quarts de vuit amb l'actuació dels Di-Versiones. Per a la majoria dels seus seguidors, capaços de corejar totes les cançons dels seus concerts, tant hi feia que el grup hagi recorregut moltes de les festes majors del Baix Empordà. Cada actuació és una aventura diferent, i més si es tracta d'una cosa tan singular com la Diverbeach. Una vegada més van ressonar les seves particulars adaptacions de Raphael, Alaska, Tam-Tam-Go, Julio Iglesias i Maná, passant per Manu Chao, Txarango o Europe.



Format familiar

Aquest format familiar de l'Orquestra Di-Versiones ha fet fortuna a Sant Antoni, on malgrat que encara hi ha estiu per davant, ja s'ha començat el compte enrere al final de les vacances. La setmana que ve tenen previst arrasar Figueres amb la seva energia en una altra actuació clàssica: la de l'Acustiqueta.