Aproven desafectar cinc finques del nucli antic d'Olot

La intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya acabarà amb 12 anys d'afectació de 5 finques del carrer Parra, al nucli antic d'Olot. L'afectació de les finques impedeix que s'hi puguin fer accions de rehabilitació i de reconstrucció. La situació va provocar que un propietari exposés l'afectació al síndic de greuges, aquest demanés explicacions i l'Ajuntament, en el darrer ple, aprovés de manera inicial una modificació del Pla General, aprovat el 2006. L'aprovació va tirar endavant amb el vots a favor de PdeCAt-DC, La CUP i Olot en Comú, l'abstenció del PSC i el vot en contra d'ERC.

La concreció de l'acord del ple ha de passar per l'exposició pública i l'aprovació de la Comissió d'Urbanisme de Girona, per la qual cosa, segons el regidor d'Urbanisme, Josep Gelis (PDeCAT) la modificació no estarà operativa fins al gener del 2019.

Abans de les votacions, Gelis va exposar la situació, en la qual estan les 5 finques afectades, una d'elles propietat de l'Ajuntament d'Olot. Va explicar que l'afectació va aprovar-se el 2006 amb la intenció que els 5 propietaris acordessin un enderroc i una reconstrucció dels edificis que fes possible ajuntar el carrer Parra amb el carrer Esglaiers. L'acord va ser impossible i, mentrestant, un dels propietaris anava demanant permisos per a obres que l'Ajuntament no podia atorgar perquè la finca estava afectada.

Segons Gelis, el propietari va recórrer al Síndic de Greuges i el síndic va demanar a l'Ajuntament alguna manera de resoldre la situació. «Nosaltres li vàrem respondre que proposaríem una modificació del Pla General per veure si podíem desbloquejar els cinc immobles per poder donar permisos als propietaris interessats», va explicar Gelis.

El regidor va justificar que desbloquejar la situació dels edificis implica que el carrer Parra no arribarà fins al carrer Esglaiers. Va assenyalar: «També és veritat que és molt difícil superar el desnivell i fer la connexió del carrer Parra amb l'Esglaiers». Gelis va explicar que havien demanat parer al Consell de Barri del Nucli Antic i al col·legi d'Arquitectes d'Olot i en els dos casos van respondre que el desbloqueig és correcte.



Intervencions

Xavier Garcia (OeC) va valorar en positiu la desafectació i va demanar més compromís de l'Ajuntament en la rehabilitació de les cinc finques. En el mateix sentit es va expressar Anna Descals (CUP).

Josep Guix (PSC) va recordar que l'afectació derivava de la necessitat de completar la quadrícula del Nucli Antic. Anna Barnadas (ERC) va justificar el vot en contra amb el mateix plantejament que Guix. Va demanar que quan l'acord es concreti l'Ajuntament promogui rehabilitacions.