Un grup de Facebook de 2.900 usuaris fa una mostra de fotografies a Olot

La mostra de fotografies antigues denominada «Olot d'abans. Fotos antigues d'Olot» va ser inaugurada, el dissabte dia 1 de setembre, i romandrà oberta fins al 4 de novembre a la Sala 15, al primer pis de l'Hospici d'Olot.

L'organitzadora Mei Garcia de 52 anys és una olotina que viu a Barcelona, on treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu. Fa 5 anys, la nostàlgia li va fer obrir la pàgina de recollida de fotografies antigues d'Olot. «Va tenir més acceptació del que em pensava i ara hi ha més de 2.900 usuaris», va dir. Segons ella, hi ha dos tipus d'usuaris: els que tenen fotografies i els que no en tenen però en busquen.

Els primers van a la capsa o l'àlbum: agafen fotografies, les escanegen i les pengen i els segons les busquen als arxius o a la xarxa. «Pel que fa a les fotografies d'arxiu no hi ha problema en publicar-les sempre que es citi la font i l'autor», explica Garcia. Un cop les fotografies estan penjades són compartides i els experts en temàtiques antigues de la ciutat identifiquen les persones, els llocs i el període temporal, en el qual van ser fetes. Garcia va voler que la iniciativa sortís de la virtualitat de Facebook i va organitzar l'exposició inaugurada dissabte. Va fer una crida a la xarxa i en poc temps va obtenir les 325 fotografies que conformen l'exposició.