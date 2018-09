FGC millorarà la via i les estacions del cremallera de Núria

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) realitzarà una inversió de gairebé 14 milions d'euros (13.850.000) entre aquest hivern i l'any 2020 al territori de la Vall de Núria per millorar les instal·lacions i el funcionament del cremallera, renovar el telecabina de la Coma del Clot i rehabilitar l'ermita de Sant Gil.

Aprofitant la jornada de celebració a Queralbs de la festivitat de Sant Gil, que va començar divendres i acabarà aquest dissabte, el director de FGC Infraestructures, Albert Tortajada, va explicar les actuacions més importants que s'estan duent a la vall. Pel que fa al cremallera de la Vall de Núria, destaca l'ampliació del material mòbil amb l'adquisició de quatre cotxes nous i una locomotora per un import de 9 milions d'euros que entrarà en funcionament a l'hivern del 2019 i els treballs de millora de la capacitat i de la comoditat, així com l'ampliació dels vestíbuls, de les estacions de Ribers Vila i Queralbs amb una inversió de 637.000 euros. Paral·lelament, també es pretén «millorar l'eficàcia, la qualitat i la seguretat» del Cremallera amb la inversió d'1,7 milions d'euros per realitzar les noves mesures que han d'entrar en funcionament aquest hivern: l'adequació i la substitució de gairebé 1.500 metres de via, la instal·lació de senyalització i de barreres als passos a nivell de les estacions de Ribes-Vila i Vilamanya, i les millores en el massís rocós dels túnels i els ponts del recorregut.

En aquesta iniciativa que, segons fonts de Ferrocarrils, «aposta pel territori», també té prevista les ampliacions dels vestíbuls de les estacions, unes obres amb un cost de 637.000 euros que hauran d'estar acabades a la propera primavera. «El Telecabina de la Coma del Clot està arribant al final de la seva vida útil», assegura FGC, així que la renovació amb una inversió de 2,5 milions d'euros és «imprescindible» per continuar el seu funcionament. El pla de la rehabilitació, que haurà d'haver-se dut a la pràctica a l'hivern de 2019-2020, inclou l'afavoriment del transport de mercaderies des de l'estació de la Vall de Núria fins a l'alberg situat al pic de l'Àliga.