Denuncien dos homes que van causar tres accidents en perdre part de l'oli que transportaven

Els Mossos van denunciar penalment el 6 de setembre dos homes de 31 i 49 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicilis a Badia del Vallès i Rubí (ambdós al Vallès Occidental), com a responsables de tres accidents de trànsit lleu que van tenir lloc després que perdessin part de l'oli que transportaven. Per aquest fet la policia els acusa d'haver originat un risc "greu" per a la circulació. En paral·lel, els Mossos també van denunciar un mecànic de cotxes com a presumpte autor d'una infracció administrativa recollida a la Llei Reguladora de Residus, atès que hauria estat la persona que els hauria venut els dos bidons que contenien el producte vessat.

Els fets van tenir lloc el 22 d'agost. Dues persones es van adreçar amb furgoneta a un taller mecànic de Sant Pau de Segúries (Ripollès) per buscar ferralla. El propietari del taller els en va donar, i entre aquesta hi havia dos bidons d'oli.Poc després, els Mossos van ser informats que entre la N-260 i la C-38, en un tram d'uns 10 quilòmetres, dins els termes municipals de Sant Pau de Segúries i Camprodon (Ripollès), un vehicle havia vessat oli a la carretera.

Un cop al lloc els agents van constatar que el vessament havia causat tres accidents lleus, un d'una furgoneta i dos de ciclistes que havien caigut.Mentre els serveis de manteniment de carreteres tornaven a deixar la via en condicions, els agents van saber que l'oli procedia del taller mecànic de Sant Pau de Segúries. S'hi van adreçar, van identificar-ne el responsable i li van aixecar una acta per mala gestió de residus, que va ser tramesa a l'Agència de Residus de Catalunya.

Posteriorment es va poder identificar la furgoneta que transportava els bidons d'oli. Després de diverses gestions el 6 de setembre, els agents van identificar i denunciar penalment, el conductor i l'home que l'acompanyava com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària.Els denunciats, que tenien antecedents, van quedar citats i passaran a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll quan siguin requerits.