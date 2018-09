El 6% dels parts registrats a Girona són prematurs

Un 6% dels parts registrats a les comarques gironines van ser prematurs, el que suposa la taxa més baixa de prematuritat més baixa de tot Catalunya. Segons les dades del darrer informe d'Indicadors de Salut Perinatal de Catalunya publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que recull les dades de tots els nadons nascuts al país l'any 2016, a la regió sanitària de Girona es van comptabilitzar 417 parts abans de les 37 setmanes de gestació. Amb un 6% de prematurs, Girona té la proporció més baixa de naixements preterme, lluny d'altres regions com Tarragona, on arriba al 7,2% o l'Alt Pirineu i l'Aran, on la xifra arriba al 7,7%.

La proporció de parts prematurs a Girona ha anat a la baixa en els darrers anys, després que el 2014 fos del 6,3% i el 2015, del 6,4%, i s'ha situat en la línia del 2013, quan el percentatge va ser del 5,9%.

Pel que fa a l'edat gestacional de la resta de naixements comptabilitzats a la regió sanitària de Girona, gairebé el 94% dels naixements van ser a terme, és a dir, entre les 37 i les 42 setmanes de gestació; mentre que set infants van néixer passades les 42 setmanes, un 0,1% del total.

Al conjunt de Catalunya, l'any 2016 la taxa de prematuritat es va quedar en el 7%, observant-se una tendència al descens en els darrers quatre anys (el 2012 es va arribar al 7,3%).

Tenint en compte la procedència de les mares, les dones espanyoles i les de la d'Àfrica presenten una taxa de prematuritat superior amb un 7,2%, mentre que les parteres del Magrib i la vall del Nil són les que presenten una taxa inferior amb un 5,1%, segons l'informe.

La taxa de prematuritat extrema, que són els nadons nascuts abans de la setmana 32 de gestació sobre el total de prematurs, es va situar a l'11,6%, un 9,4% més que l'any anterior; malgrat això, aquest indicador està experimentant una tendència a l'estabilitat en els darrers anys, segons les dades del Departament de Salut.



Les cesàries, a la baixa

Pel que fa al tipus de parts, el percentatge de cesàries continua baixant i durant el 2016 se'n van registrar 1.459 a Girona. Aquesta xifra suposa el 22,1% -el 2015 era el 25,1%- i representa també la taxa més baixa d'aquest tipus d'intervencions de totes les r gions sanitàries de Catalunya, el que es considera un indicador de qualitat assistencial, ja que els percentatges elevats de cesàries se solen relacionar amb la sobreactuació quirúrgica.

Al conjunt del país, l'any 2016 el percentatge de nascuts vius per cesària va disminuir en un 7,4% respecte a l'any anterior, situant-se en un 27,4%, segons les dades de Salut.

Dels 6.601 parts comptabilitzats a Girona, gairebé el 65% van ser parts vaginals (4.272), mentre que en el 12,2% va caldre l'ús de ventoses o fòrceps. A més, en 62 casos –menys d'un 1% del total–, el nadó venia de natges.

Les estadístiques de Salut indiquen que el 7,1% dels infants nascuts a Girona presentaven baix pes -per sota dels 2.500 gams-, el 86,2% se situava en un pes normal -entre 2.500 i 3.999 g- i un 6,7% va néixer amb sobrepès.



Mares de més de 35 anys

Pel que fa a l'edat de les mares, la proporció de parteres que supera els 35 anys continua creixent i, amb 2.276 naixements, ja representa el 32,8% del total de naixences de la demarcació, quan l'any anterior eren el 32,2%.

I és que el percentatge que representen les parteres de més de 35 anys sobre el total ha anat pujant de manera progressiva en els darrers anys. El 2004, per exemple, van ser les responsables de 1.378 naixements, és a dir, un 19,1% de tots els que es van produir als centres sanitaris públics i privats de les comarques gironines, mentre que el 2014 ja representaven el 29,1%.

Amb tot, el gruix de les mares se situen entre els 20 i 34 anys, amb 4.525 parts el 2015, és a dir, el 65%; mentre que 144 de les dones que van donar a llum tenien menys de 20 anys, un 2,1% del total.

L'informe també recull la procedència de les mares dels nadons nascuts a Girona. El 60,8% dels infants parits a la demarcació eren de mares autòctones; mentre que les mares del Magrib i la Vall del Nil van donar a llum el 15,9% de les criatures i les de l'Amèrica Central i del Sud el 8%.

En el cas dels pares, els percentatges són molt similars: els pares autòctons representen el 62,2% del total; els magribins i de la vall del Nil, el 16,6% i els de l'Amèrica Central i del Sud, el 7,1%.