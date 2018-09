La Diputació demana canvis al Codi Civil perquè estrangers residents puguin votar

El ple de la Diputació de Girona va aprovar ahir per unanimitat una moció presentada per la CUP que insta el Govern de l'Estat a canviar el Codi Civil per permetre que totes les persones estrangeres residents puguin votar. Així, la CUP calcula que unes 85.000 persones podrien votar a les properes eleccions municipals gironines.

El text estableix el termini de sis mesos de residència legal continuada com a requisit. També es demana que se suprimeixin els tràmits burocràtics per poder votar en les municipals i garantir que la inscripció al cens es faci de forma automàtica. D'aquesta manera, es demana que puguin votar en referèndums, iniciatives legislatives populars i qualsevol altra forma de participació. També es demana als partits polítics que no facin un «ús partidista» de la immigració. Dilluns, la CUP va presentar una moció similar al ple de l'Ajuntament de Girona i va tirar endavant per majoria, amb els vots en contra del PPC i Cs.

D'altra banda, la Diputació encarregarà al Consorci Localret la redacció d'un estudi per proveir de banda ampla els municipis que encara no tenen aquest servei, tal com recull una moció aprovada per unanimitat i presentada per ERC. La fibra òptica és una «estructura de país» que ha d'estar a l'abast de tots els municipis gironins, van considerar totes les forces representades al ple (PDeCAT, ERC, PSC, IdS i CUP). El president, Miquel Noguer, va explicar que s'aprofitarà les millores a carreteres que són competència de la Diputació per «passar-hi el tub» perquè, després, la Generalitat pugui fer-hi passar la fibra. Precisament, en el mateix ple també es va aprovar inicialment el projecte complementari per fer passar la fibra òptica durant l'ampliació de la xarxa de vies verdes entre el Pirineu i la Costa Brava i aprofitar l'obertura de rases per fer passar la fibra soterrada amb un cost d'1,1 milions d'euros.

Sobre els nous trams de vies verdes, també es va dur al ple l'aprovació inicial de la modificació no substancial del tram de via que passa per Palol de Revardit, a petició del seu consistori –es va acordar amb el suport de totes les forces i l'abstenció de la CUP.



Contra la pobresa energètica

Al ple, també va prosperar una modificació de crèdit per destinar més recursos contra la pobresa energètica. Es va acordar destinar 65.000 euros en ajuts per a inversió en Consells comarcals i 60.000 més per a ajuntaments. També es va aprovar apujar un 1,75% les retribucions dels empleats públics dels Organismes Autònoms de la Diputació per aquest 2018, així com la cessió de la segona planta de l'edifici Narcís Monturiol del Parc Científic de la UdG a SUMAR S.L. Aquesta societat amb capital 100% públic disposarà de 450 metres quadrats per ampliar en un futur les seves dependències, per un període màxim de 30 anys. Mentrestant, rellogarà l'espai a una empresa d'informàtica per valor de 4.500 ? al mes, dels quals 270 es transferiran a SUMAR; dels restants, 1.800 seran per pagar les despeses d'ús i 2.430 es transferiran a la Diputació. Només hi va votar en contra la CUP que va criticar els 270 euros del lloguer que es queda SUMAR quan, al seu entendre, la gestió s'hauria de fer des de la mateixa Diputació. El PDeCAT va subratllar que és una operació positiva perquè l'empresa informàtica contractarà estudiants que acabin la formació a la UdG.