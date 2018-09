Figueres implanta una nova tècnica per tractar el descens d'òrgans pèlvics a la vagina

El servei d'Urologia de l'Hospital de Figueres ha començat a implantar una nova tècnica pionera a Catalunya per tractar el prolapse vaginal, que implica el descens dpun o més òrgans pèlvics a través d'aquest orifici. La nova intervenció, anomenada pectopexia laparoscòpica, és més senzilla i menys invasiva, redueix el temps de la cirurgia i el risc de restrenyiment funcional que es produeix amb l'operació indicada fins ara en tots els casos, la colposacropèxia laparoscòpica. Aquest nou procediment, que realitzen pocs centres a l'Estat, obté els mateixos resultats funcionals que l'antic, que a partir d'ara es reserva als casos més greus i els que afecten principalment els òrgans posteriors, com el recte.

Amb la nova intervenció, més indicada en descensos de bufeta, úter o cúpula vaginal, es redueix la mobilització de les nanses intestinals i proporciona una major fixació, perquè amb una malla se subjecta la vagina o el cèrvix uterí al múscul que s'insereix en el pubis, el lligament pectini, en comptes d'unir-lo al sacre, com es fa amb la colposacropexia. Els avantatges del nou procediment són «el menor risc de lesió d'òrgans veïns, perquè hi ha menys manipulació durant la cirurgia, millor recuperació, menys dolor i, per tant, menor temps d'ingrés», explica el doctor Jorge Hidalgo, metge adjunt del Servei d'Urologia de Figueres, que s'ha format en aquest procediment a l'hospital de Dormagen, amb el cirurgià que ha dissenyat aquesta tècnica, el doctor Gunter Nöel, que també és adscrit a la Universitat de Colònia, Alemanya. La primera intervenció de pectopexia laparoscòpica a l'hospital de Figueres es va realitzar el desembre de 2016 i en aquests mesos no s'ha detectat cap complicació derivada de la tècnica quirúrgica i els resultats han estat excel·lents.

A més dels beneficis que representa aquest procediment per a la pacient, el fet que sigui una intervenció que requereix menys temps de quiròfan també millora l'eficiència del quiròfan, indica el centre. Per valorar la idoneïtat del procediment quirúrgic en cada pacient, el Servei d'Urologia realitza un estudi funcional del sòl pèlvic amb l'equip d'urodinàmia d'última generació de què disposa l'hospital de Figueres, més precís i més ràpid, i que permet diagnosticar cada cas de forma òptima. Atesa l'elevada prevalença de prolapse genital, l'hospital de Figueres està treballant per posar en funcionament la Unitat de Sòl Pèlvic, que estarà integrada per especialistes en Urologia, Ginecologia, Cirurgia i Rehabilitació, i oferirà un tractament personalitzat, multidisciplinari i integral a la pacient. Hidalgo explica que el prolapse vaginal és una patologia que «moltes dones pateixen en silenci i que avui en dia té una solució quirúrgica que permet recuperar la qualitat de vida, ja que de vegades afecta les activitats habituals i les relacions sexuals».

Debilitació de la musculatura



S'origina amb la debilitació de la musculatura, les membranes i els lligaments de la pelvis, ja que afecta la subjecció de les vísceres d'aquesta zona, que passen a recolzar el seu pes en l'element central de suport, la vagina.

Pot provocar problemes d'incontinència urinària i fecal, molèsties a l'abdomen, sensació de pes a la vagina i dificultar les relacions sexuals. El prolapse és una patologia que va a l'alça, que afecta sobretot dones d'entre 45 i 70 anys. Generalment, té el seu origen en complicacions derivades del part, en alteracions del teixit, en cirurgies ginecològiques prèvies, o en la repetició d'exercicis que obliguen a exercir altes pressions a l'abdomen.