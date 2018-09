Una desena de menors han dormit dues nits a la comissaria de mossos de Girona

Al voltant d'una desena de menors han dormit les darreres dues nits a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vista Alegre, a la ciutat de Girona. Així ho avançava dimecres la Cadena SER, que també apuntava que aquesta situació s'havia donat en diferents punts de Catalunya com Barcelona, Cerdanyola, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Granollers.

L'arribada de nois i noies estrangers sense acompanyant s'ha intensificat darrerament, desbordant els centres de menors per falta de places. Així, una circular dirigida a les comissaries recordava aquesta situació i demanava –de manera provisional– que en el cas de localitzar un menor o que aquest acudís a la policia voluntàriament, calia dur-lo a l'Oficina d'Atenció al Menor (OAM) i, posteriorment, portar-lo a la zona pública de la mateixa comissaria a l'espera que els diguessin a quin centre havia d'anar.

Aquesta situació va originar una rocambolesca situació en algunes comissaries de Mossos d'Esquadra, on els menors havien de dormir al terra, sobre bancs de fusta, als escriptoris o en altres espais no preparats per a aquest tipus de servei. Des del sindicat policial SAP-Fepol van assegurar, però, que aquest episodi no era del tot nou i que durant l'estiu ja havia passat en diverses ocasions. Habitualment es tracta de menors originaris del nord d'Àfrica que venen del sud d'Espanya amb autocars i que només parlen àrab o, en algun cas, saben una mica de francès. La gran majoria són algerians.

Després de dues nits en aquestes condicions, des del cos policial s'ha comunicat a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies que ja no acolliran més menors i que a partir d'ara portaran els adolescents, un cop identificats, a «qualsevol centre d'acollida» tinguin o no les places suficients per poder-los acollir.

La directora d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, Georgina Oliva, ha signat una carta en la qual s'adverteix que qualsevol centre pot rebre una trucada dels Mossos d'Esquadra per atendre algun menor i que «tots han de ser acollits». També apunta que la Direcció General està treballant per resoldre aquesta «situació d'emergència».