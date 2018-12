El turisme rural al Pirineu gironí fregarà la plena ocupació el pont de la Puríssima

Bones perspectives d'ocupació a les cases rurals del Pirineu gironí per al pròxim pont de la Puríssima. Les reserves estan anant a bon ritme i es preveu que freguin la plena ocupació. En el cas de la Garrotxa i la Cerdanya, ja han penjat el cartell de complet mentre que les del Ripollès tenen una ocupació d'entre el 85% i el 90%, una dada que confien incrementar amb les reserves d'última hora. La mitjana de pernoctacions és de tres nits, com ja va passar l'any passat. Les associacions d'aquests allotjaments atribueixen la demanda al fet que són dates on les reserves funcionen molt bé, si bé la neu dels últims dies també ajudarà a atraure esquiadors. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona estan pendents de tancar les xifres de previsions en els pròxims dies.

Els establiments de turisme rural del Pirineu de Girona confien fregar la plena ocupació el pròxim pont de la Puríssima, del 6 al 9 de desembre. Des de l'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa expliquen que ja han penjat el cartell de complet. Respecte l'any passat, reconeixen que s'ha trigat més a omplir les cases que estan en zones on no hi ha neu però que finalment també han aconseguit la plena ocupació. Això s'explica per la "potència" de la marca Garrotxa que ja té un turisme fidel.

A la Cerdanya també tindran plena ocupació. Des de l'Associació de Turisme Rural d'Alt Urgell i Cerdanya (TRAU) afirmen que no hi ha hagut sorpreses perquè "és un pont que s'emplena per sistema". Segons el seu president, Josep Maria Troguet, l'any passat ja va anar molt bé i aquest any es manté la tendència.

On encara no s'ha arribat al 100% de les reserves és al Ripollès, on les cases estan entre el 85% i el 90%, segons dades de l'Associació de Turisme Rural de Girona. A les zones pròximes a les pistes d'esquí les reserves han anat a més bon ritme però confien arribar al 95% de mitjana aquests últims dies.

Totes tres associacions coincideixen en situar la mitjana d'estades en tres nits, seguint la tendència de l'any passat. Pel que fa a la procedència, la majoria són d'àmbit metropolità o de comarques gironines.

Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona estan pendents de tancar les xifres de previsions en els pròxims dies.