La protesta d'estudiants i docents s'afegeix a la dels metges

Prop de 300 estudiants universitaris i uns 500 docents de primària i secundària van sortir ahir al carrer per exigir la reversió de les retallades i defensar l'educació pública de qualitat, a més de la rebaixa de les taxes universitàries aprovada pel Parlament. La vaga d'aquests col·lectius, amb un seguiment majoritari entre l'alumnat de la UdG i baix entre el professorat del Departament d'Ensenyament (un 8,9% a Girona, segons dades oficials), va tenir el suport de personal de l'administració (un 1,16%), que va parar dues hores. Aquestes protestes es van afegir a la dels metges.

A les 11 del matí, una setantena de metges d'atenció primària es van concentrar davant la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, a l'hospital Josep Trueta. La protesta, convocada pel sindicat Metges de Catalunya, s'emmarca en els cinc dies de mobilitzacions que faran per reclamar millores a l'atenció primària i a tot el sector concertat.

Amb consignes com «Menys corbates i més bates», «Volem més temps per als nostres pacients» o «Sigueu conscients que ens hem tornat valents», els facultatius van interpel·lar els directius de la sanitat catalana. També a la ciutadania, a la que van cridar a sumar-se a la protesta perquè «també els afecta».

Després de la concentració a l'hospital, es van dirigir fins a la seu de la Generalitat tallant un carril de l'avinguda de França, el pont de la Barca i l'avinguda Ramon Folch, on diversos conductors els van donar suport fent sonar els clàxons dels seus cotxes. En passar pel davant de la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS, al costat del CAP de Santa Clara, els facultatius van aturar-se per fer-hi una xiulada i llençar de nou consignes com «Menys discursos i més recursos» o «Deixeu els despatxos, torneu als CAPs».

L'arribada dels metges a la Generalitat va coincidir amb la sortida dels docents, als quals van aplaudir mentre es dirigien en manifestació cap a la plaça de la Independència, on es van unir als universitaris, que van sortir del Rectorat de la UdG. Estudiants i professors van tornar a la seu del Govern recorrent l'avinguda Jaume I i cridant proclames en contra de la privatització de l'ensenyament i defensant una escola de qualitat.