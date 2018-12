Sant Joan de les Abadesses busca veïns

La despoblació és un problema que afecta molts municipis. Sant Joan de les Abadesses n'és un. En els vint últims anys ha perdut més de 450 veïns, una xifra important per a un poble d'uns 3.200 habitants. Per això, l'Ajuntament ha iniciat una campanya per captar veïns que «arrelin» al poble.

«Un poble per viure» és l'eslògan que Sant Joan de les Abadesses ha escollit per a la iniciativa, per a la qual ha creat un carnet que permetrà a aquells que s'empadronin durant el 2019 participar a les activitats de forma gratuïta.

També es farà difusió d'un vídeo promocional que ha fet Zeba Produccions en què es dona veu a tres famílies que expliquen els motius pels quals creuen que van prendre una bona decisió quan van escollir el poble. Es difondrà a través de les xarxes socials.

És el cas d'en Fredi, que fa dotze anys va anar-hi a viure amb la seva parella, atret per l'entorn natural. És un aficionat al paracaigudisme i, segons va explicar ahir, indrets com Serra Cavallera són dels «millors llocs a Catalunya» per practicar aquesta activitat.

També destaca que al poble, la mainada «va sola a l'escola» quan ja tenen més de set anys i els veïns s'ajuden per si un pare no arriba a temps a recollir els fills. Un fet inimaginable, afegeix, a Barcelona, que és on vivien abans.

Una altra testimoni que hi apareix és la Gemma, que va obrir juntament amb la seva parella una clínica veterinària en plena crisi. Després de cinc anys, està convençuda que van prendre la millor decisió tot i tenir molts dubtes al moment de fer-ho. «És un lloc per créixer professionalment i viure-hi», va afegir.



Retenir els nouvinguts

L'alcalde del municipi, Ramon Roqué, explica que anualment tenen uns 30 naixements, unes 50 defuncions i entre 80 i 100 nouvinguts. El problema, precisa, és que aquests nous veïns no acaben quedant-se, tot i que desconeixen els motius. Per això, ara amb aquest carnet volen «trencar aquesta rotació» i fomentar l'arrelament.

«El carnet és una excusa per conèixer-los millor, que participin i que, si tenen problemes d'habitatge o feina, poder-los buscar solucions», afirma l'alcalde.

També admet que la comarca ha de fer un esforç per incentivar l'economia des de tots els àmbits i subratlla que la forma per fer créixer la zona és amb «més persones» per incrementar «el benestar, els serveis i l'economia». Confien que la recuperació econòmica també els ajudi a atraure nous veïns.

Per la seva banda, el gerent de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, Gerard Soler, va destacar ahir en la presentació de la campanya que tenen programes amb itineraris laborals personalitzats per ajudar a trobar feina o a emprendre nous negocis.

«Posarem les màximes facilitats a aquells interessats en venir», va afirmar. I va subratllar que durant aquest any han gestionat una borsa amb unes 400 ofertes de feina.

Així mateix, el secretari general de la Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès, Josep Pascal, va explicar que també tenen en marxa programes per captar noves empreses i va reivindicar les bones comunicacions que hi ha amb ciutats grans com Vic, Ripoll o Barcelona i la qualitat de vida a la comarca.