El vot electrònic es prova en l'elecció dels Consells Escolars de Centre

El procés de votació per renovar els Consells Escolars de Centre es va tancar divendres. Durant tota la setmana passada, les famílies, el professorat, l'alumnat i el personal d'administració i serveis van poder votar per renovar aquests òrgans de participació de la comunitat educativa en la gestió dels centres. Per primera vegada, les votacions s'han pogut fer de manera electrònica. Això s'ha fet en el marc d'una prova pilot duta a terme a l'institut de Cervelló (Barcelona), on les famílies van poder utilitzar qualsevol dispositiu mòbil per emetre el seu vot. Només en aquest centre educatiu, més del 50% del cens ha votat utilitzant aquest nou sistema i la participació ha quadruplicat la registrada el 2016.



Participació, el 15 de desembre

Les dades de participació a tot Catalunya no es coneixeran fins al 15 de desembre, ja que les escoles i els instituts tenen temps per introduir les dades fins a un dia abans. A Cervelló, però, el sistema electrònic també ha permès saber la participació més aviat que a la resta. La mitjana de Catalunya en les darreres eleccions va ser del 8,44%, del 9,88% que es va registrar entre les famílies en general i del 2,76% pel que fa als instituts de secundària.

El director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, Josep González Cambray, va manifestar la voluntat que en les properes eleccions als consells escolars, que se celebraran el 2020, el sistema electrònic es pugui estendre a tots els centres educatius.

Les eleccions s'han celebrat en 3.855 centres públics i 703 concertats. A través d'aquestes eleccions es renovarà la meitat dels membres dels consells escolars dels centres: els representants del professorat, dels pares i les mares o els tutors, de l'alumnat, del personal d'administració i del personal d'atenció educativa. Els nous representants que surtin elegits hauran de prendre possessió del càrrec abans del 21 de desembre.