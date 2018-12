Vilablareix promou l'intercanvi de llibres

Vilablareix ha instal·lat tres biblionius a diferents punts del municipi per tal de fomentar la lectura als veïns i veïnes. Aquest és un punt d'intercanvi gratuït de llibres, on qualsevol persona pot agafar un dels volums que s'hi guarden a dins i se'l pot endur a casa. Un cop l'ha llegit, l'usuari pot quedar-se'l o retornar-lo al biblioniu perquè una altra persona en gaudeixi. L'única condició del sistema és que si una persona agafa un llibre, obligatòriament n'ha de deixar un altre.

L'Ajuntament va informar que l'objectiu és facilitar que els llibres que ja s'hagin llegit circulin i, d'aquesta manera, potenciar tant la lectura com la cultura de l'intercanvi i reutilització d'objectes.

Des de la Biblioteca municipal s'ha fet un recull per a posar diferents contes per nens i llibres per adolescents i adults. Setmanalment la biblioteca farà el manteniment dels biblionius perquè es reparteixin les temàtiques dels llibres pels diferents punts d'intercanvi de llibres. Segons la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Marta Fusté, «una de les obsessions de l'Ajuntament i del Departament de Cultura és que la població agafi l'hàbit de llegir, i sembla que costa molt que tant nens i adults ho facin»; un objectiu en el qual s'emmarca la instal·lació dels biblionius. Si la iniciativa funciona, l'Ajuntament es planteja col·locar-ne tres més de cara a l'any vinent.