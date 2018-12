La Plataforma per defensar l'autogestió dels menjadors escolars a les comarques de Girona, que sorgeix de la Coordinadora d'AMPAs i AFAs del Gironès, ha decidit donar suport a les mobilitzacions de la Plataforma SOS Menjadors i unificar estratègies. L'última d'aquestes organitzacions prepara per al 19 de desembre una acció reivindicativa que consistirà a treure els menjadors als patis, davant de les seus dels consells comarcals o dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Ja per al 2019, el 19 de gener està previst anar al Parlament de Catalunya i, segurament, fer alguna acció a Girona, Tarragona i Lleida.