Els Mossos consideren que l´operatiu era «correcte i adequat»

Els Mossos d'Esquadra van assegurar que l'operatiu que va acabar amb diverses càrregues policials a Girona havia estat «correcte i adequat». Així ho va afirmar el director general de la policia, Andreu Martínez, en una roda de premsa a Barcelona. Martínez va assenyalar que els fets van tenir lloc coincidint amb dues concentracions contràries, una de VOX, que estava comunicada, i una altra antifeixista, de la qual no s'havia informat. «Un grup d'unes 40 persones ha dut a terme una acció coordinada contra els agents», va relatar Martínez, que va dir que els manifestants van llançar «tanques, pedres i altres objectes contundents contra el cordó policial». Martínez va expressar la seva «preocupació» davant d'aquestes situacions «no volgudes» pel cos. També va recordar que la policia hi és per garantir «els drets i les llibertats de tothom», i va subratllar que el primer balanç els permetia afirmar que l'operatiu havia estat «correcte i adequat». Amb tot, va dir que «com sempre» revisaran l'actuació policial. En tot moment es van estar comunicant amb el conseller d'Interior, Miquel Buch.

«Havien dissenyat el tancament de la plaça amb doble nivell de tanques», va relatar Martínez que va indicar que els manifestants van tirar a terra aquests elements i van llançar «les pròpies tanques, pedres, llaunes i altres objectes contundents», contra el cordó policial. Com a conseqüència, els agents van efectuar una acció de dispersió «per garantir el dret a manifestació de tothom». En aquell moment, els Mossos van detenir un jove que després de declarar va quedar en llibertat.

Quan l'acte ja estava en marxa va haver-hi un segon incident «quan una persona –Álvaro de Marichalar– va intentar accedir a la concentració de VOX pel lloc on hi havia els antagònics i hi va haver moments de tensió». Segons Martínez, «els Mossos van actuar per restituir la normalitat, es van generar corredisses i es va aconseguir que aquesta persona tornés a la concentració pel lloc previst».