Olot modifica el POUM per fer habitatges i per ubicar-hi l'espai Cràter

L'Ajuntament d'Olot, en un ple extraordinari, ha aprovat les modificacions puntuals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per als habitatges de lloguer social del carrer Sant Cristòfor i pel canvi d'utilitats dels terrenys que han d'acollir l'espai Cràter. El regidor Josep Gelis (PDeCAT) va explicar que l'aprovació és el darrer tràmit abans que la Comissió d'Urbanisme de Girona apunti dictàmens sobre els dos temes, els quals ja havien passat el període d'exposició pública.

Segons Gelis, el tema dels habitatges de protecció oficial va rebre una al·legació en el període d'exposició pública. Va explicar que havia estat desestimada perquè l'al·legació feia referència a una parcel·la sense construir i els habitages previstos no afecten els paràmetres del pla de millora previst per la zona.

Més tard, l'alcalde va indicar que el propietari que va fer l'al·legació té raó però que de moment no hi poden fer res. Va precisar que quan sigui possible ho solucionaran. La previsió és fer 12 habitatges de protecció oficial.

D'altra banda, el canvi d'utilitats dels terrenys de l'espai Cràter va passar el període d'exposició pública sense al·legacions. Sobre aquest tema, Gelis va explicar que l'Ajuntament ha establert un acord d'expropiació amb una veïna.

Es tracta d'una expropiació dividida en dues fases, la primera per a l'espai Cràter i la segona que deixa un pas de zona verda. Segons Gelis, és un acord amb bona voluntat per les dues parts.