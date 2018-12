Quatre parcs de bombers sota mínims i la resta al seu límit

Quatre dels dinou parcs de bombers professionals de les comarques gironines ahir van estar sota mínims i la resta de la Regió d'Emergències –que està configurada per 19 parcs professionals– tenia el mínim de la dotació per poder estar operatius.

Els quatre parcs que van treballar per sota dels mínims, segons fonts sindicals, són els de Girona, Figueres, Maçanet de la Selva i Palafrugell. A la resta de la demarcació, els parcs van treballar amb la dotació mínima que en aquest cas està composta per tres bombers.

Cal dir que a Girona, dels sis bombers que conformen el mínim de personal, aquests es trobava ahir amb quatre. I a Figueres, Maçanet i Palafrugell faltava una persona.

Segons fonts de la UGT, aquesta situació es devia també perquè part del personal d'aquests parcs es va derivar en altres de la Regió d'Emergències de Girona i així evitar el tancament dels parcs. Fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments van assegurar que la mobilitat entre parcs és una cosa que es fa habitualmnet i que ahir això no havia comportat cap problema a la província.

Des d'aquest dilluns, el col·lectiu dels Bombers de la Generalitat vol deixar pal·lès que falten professionals i per aquest motiu, alguns dels seus efectius han decidit no fer més hores extres. Molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any.

Aquest dilluns la situació es va saldar amb les instal·lacions de Girona, Olot, Lloret i Maçanet amb menys efectius i sota mínims. I ahir la situació es va repetir en algunes de les instal·lacions i això podria portar els pròxims dies a unes imatges viscudes el 2013, amb alguns parcs dels bombers tancat. Llavors, el col·lectiu com fa ara reclamava més dotació de personal i material. El tema de noves incorporacions al cos dels Bombers però no es va materialitzar fins a l'any passat i pels sindicats, són insuficients.