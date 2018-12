Salut reforça l'atenció urgent de l'hivern amb 19,7 milions, dos més que l'any passat

El Servei Català de la Salut (CatSalut) reforçarà amb 19,75 milions d'euros l'atenció sanitària urgent durant l'hivern, dos milions més que l'any passat. Aquesta dotació anirà sobretot a l'atenció hospitalària, que rebrà una injecció de 13,4 milions d'euros, però també a la sociosanitària (3,1 milions) i l'atenció primària, que per primera vegada en anys rebrà una partida de diners específica a l'atenció primària en aquest període.

Concretament, seran 3,28 milions d'euros que ajudaran a garantir la presència de professionals sanitaris en les dates més crítiques durant el període hivernal i també permetran incrementar l'atenció domiciliària, un servei que dona continuïtat a l'atenció de proximitat.

De la mateixa manera, es flexibilitzaran les agendes dels professionals per poder atendre la ciutadania en aquest període per mitjà de les visites espontànies, és a dir, les que es produeixen en l'horari d'atenció del centre d'atenció primària sense necessitat de tenir una cita prèvia assignada.

En aquest sentit, assenyalen des de Salut, entre el gener i el novembre els equips d'atenció primària de Catalunya han atès 38.972.138 visites presencials, de les quals el 4,2% han estat al domicili del pacient (al domicili particular o en una residència). Per altra banda, del total de visites presencials, un 42,4% han estat visites sense cita prèvia o espontànies.

Com ja es va fer l'any passat, s'han posat en marxa 23 plans d'acció territorials, també les comarques gironines. Aquests plans constitueixen la concreció, en cada àmbit territorial, de les accions que caldrà desenvolupar a mesura que pugui augmentar la pressió assistencial i realitzen una descripció dels recursos territorials, l'organització, l'activitat i les diferents actuacions que es preveu realitzar per fer front al període hivernal.

Els plans s'aproven, cadascun en el seu àmbit territorial, per part del Comitè operatiu d'urgències i emergències formats per professionals sanitaris que intervenen en el procés d'atenció a les urgències del territori: hospitals, CAPs, CUAP, centres sociosanitaris i SEM.

En el cas de Girona, per exemple, preveu qüestions com la possibilitat de reforçar plantilles als ambulatoris o al CUAP Güell de Girona, la reducció de l'activitat quirúrgica programada en alguns hospitals durant les vacances de Nadal o el suport d'especialistes de guàrdia localitzables en moments de forta pressió assistencial, per exemple.

Pel que fa al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha reforçat el seu dispositiu amb fins a 20 unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), que donaran cobertura a Barcelona ciutat i a la seva àrea metropolitana, la majoria en jornades de 12 hores, en el període que va de l'1 de desembre de 2018 al 31 de març de 2019.

A més, des de l'1 de desembre de 2018 fins al 31 de gener de 2019, s'incorpora una unitat de Suport Vital Avançat Pediàtrica (SVAp) com a reforç a les dues unitats específiques que estan operatives al llarg de l'any, a causa de l'increment dels casos de bronquiolitis que es produeixen en aquest període.

També continua en funcionament la línia pediàtrica del 061 CatSalut Respon, un servei que respon a un acord entre el 061 i l'hospital Sant Joan de Déu, l'hospital Universitari Vall d'Hebron i l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que ofereixen una resposta especialitzada a través dels seus pediatres seguint un model de guàrdia de presència física al 061 CatSalut Respon.



Nous serveis d'urgències

Les mesures previstes per a aquest hivern s'emmarquen en el desplegament del Pla nacional d'urgències de Catalunya (Planuc) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017, un full de ruta per a l'atenció continuada i urgent.

Alhora, recorden des de Salut, durant aquest últim any s'han dut a terme diferents inversions als serveis d'urgències hospitalaris i d'atenció primària que han permès que aquest hivern es disposi de nous serveis, com ara la reforma i ampliació de les urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona o la posada en marxa de la nova UCI de l'hospital Santa Caterina de Salt, que va rebre el primer pacient el 14 de desembre i anirà fent ingressos de forma progressiva fins a estar a ple rendiment a mitjans del mes de gener.