Cursos pilot d'alfabetització, coneixement de l'entorn i suport emocional

La urgència generada per l'arribada de menors estrangers sols va més enllà de garantir-los un lloc per dormir, sinó que també implica oferir-los oportunitats. Amb aquest propòsit, la directora territorial de Treball, Afers Socials i Famílies va explicar que s'han organitzat dos cursos de tres mesos d'alfabetització a Girona i a Salt, amb 120 hores de català, coneixement de l'entorn geogràfic, jurídic i laboral i sessions d'apoderament, amb acompanyament emocional, que acaben entre avui i demà. A partir d'una convocatòria pública, Càritas Diocesana i l'associació NouSol han assumit la formació, on Casacuberta va explicar que «els joves poden conèixer el fet migratori i ajustar les perspectives amb què venen a la realitat». Es tracta d'una prova pilot de la qual ara se'n valorarà la continuïtat, en què han participat 31 joves d'entre 16 i 18 anys, 26 nois i 5 noies.