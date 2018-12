Banyoles inverteix 220.000 euros en reformes a les escoles de la ciutat

L'Ajuntament de Banyoles (CiU) ha invertit aquesta any 220.000 euros en diverses actuacions de millora als centres educatius de la ciutat. Entre les intervencions destaca la reforma del teatre de l'escola Mossèn Baldiri Reixach. En la partida total cal sumar-hi les despeses per les tasques de manteniment pròpies que es fan durant cada curs als col·legis.

A l'escola Mossèn Baldiri Reixach les obres han servit per pintar i reformar el paviment del teatre, per restaurar les cadires, per instal·lar noves cortines i per posar una pantalla gegant. A més, conjuntament amb el centre s'ha comprat un nou equip d'il·luminació i de so. Al col·legi Mossèn Baldiri Reixach s'ha pintat la façana i parts interiors de l'escola i s'han canviat els tancaments.

Una altra escola on s'han fet millores ha estat La Draga. En aquesta, s'ha pintat l'edifici de Cal General, s'ha canviat el paviment del gimnàs i s'han reformat els tancaments, a més de reparar la teulada. Al col·legi Can Puig, s'ha canviat la tanca perimetral, i a l'escola Pla de l'Ametller s'han canviat els tancaments. Per acabar, també s'ha reformat el paviment de l'escola bressol municipal La Balca.

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, ha destacat que «els treballs de millora s'han fet donant resposta a les demandes dels centres i complementen les tasques de manteniment que ja es fan al llarg de cada curs escolar als edificis de les escoles».

Està previst que els treballs a les escoles continuïn durant aquestes vacances de Nadal amb l'adequació d'uns nous lavabos a l'escola Camins i habilitant la terrassa de l'escola La Draga. També està previst que a l'escola Pla de l'Ametller es canviï el paviment de les aules de P3, així com es pintin diferents espais del centre. En aquest sentit, s'acabaran de pintar diferents espais de l'escola Mossèn Baldiri Reixach i s'iniciaran els tràmits per habilitar noves zones d'ombra al pati de les escoles Camins, La Draga, Baldiri Reixach i Pla de l'Ametller.



Els pressupostos de 2019

El consistori va aprovar el novembre els pressupostos pel 2019. En les partides votades es preveuen prop de 2,5 milions d'euros d'inversions que es destinaran a diversos projectes municipals, com ara la rehabilitació del camp de Futbol Vell, l'inici dels treballs de millora del carrer Joan XXIII o la continuació de la reforma del Museu Arqueològic, entre d'altres.

El pressupost de l'Ajuntament de Banyoles per al 2019 és concretament de 19.706.307,70 euros i representa un decrement de l'1,39% respecte al 2018. Durant les votacions del pressupost es va aprovar una moció de la CUP per començar un debat amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres escolars.