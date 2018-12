Detingut un sisè membre de la banda acusada de robar a Santa Coloma

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir, a Girona, un sisè membre de la banda criminal acusada de cometre més d'una desena de robatoris a Santa Coloma de Farners, dos d'ells de caràcter violent. Amb aquesta última detenció, que es va produir de matinada, es creu que la banda ha quedat desmantellada.

Les quatre primeres detencions es van produir el 26 de desembre a Santa Coloma, on la Policia Local i els Mossos van realitzar diverses entrades i escorcolls en domicilis, d'on es van emportar alguns objectes de procedència dubtosa així com proves. Dues de les detingudes eren dones que es dedicaven a col·locar els objectes robats al mercat negre. Divendres passat, es va produir una cinquena detenció d'aquesta banda criminal en un domicili ubicat a la Rambla de la capital selvatana. La investigació està en mans de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos, que estan acabant de polir els detalls per tal de veure de quants robatoris són responsables i si se'ls pot relacionar amb robatoris comesos a altres localitats.