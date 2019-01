Cassà de la Selva ofereix cursos de formació per a treballadors i gent a l'atur

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ofereix diversos cursos de formació per a aquest primer semestre de l'any. Es tracta de cursos 100% subvencionats dirigits especialment a treballadors en actiu amb places limitades per a persones que es troben en situació d'atur.

El primer és un curs de manipulació de productes fitosanitaris, nivell bàsic. Es tracta d'un curs per desenvolupar les competències professionals necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb les normatives.

El segon curs és el de comptabilitat informatitzada, que té com a objectiu ajudar a consolidar els coneixements adquirits en el curs de comptabilitat bàsica i consolidar els coneixements general.

També s'ofereix el curs de Microsoft Excel 2016 nivell inicial, que serveix per adquirir els coneixements bàsics per utilitzar aquesta eina i preparar els alumnes per a l'examen oficial.

Finalment, s'organitza també el curs de Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments, per tal d'adquirir els coneixements bàsics establerts en l'RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral.

Les inscripcions es podran fer des del dia 14 fins al 30 de gener, a Can Trinxeria o per internet.