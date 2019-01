De Girona a Noruega a peu per lluitar contra la distrofia muscular de Duchenne

El silenc Joan Molina començarà l'1 de març un nou repte solidari que consistirà en caminar des de Girona fins a la localitat noruega de Nordkapp amb l'objectiu de recaptar fons contra la distròfia muscular degenerativa, la malaltia de Duchenne. Molina, impulsor del Projecte Camina, farà la travessa, de prop de 5.000 km, a peu i en solitari i vol transmetre un missatge de motivació a les persones que es troben en risc d'exclusió social.

El Projecte Camina va néixer el 2015 per iniciativa de Joan Molina, que es trobava en una situació personal delicada després d'haver perdut la feina. Amb la voluntat de superar aquests moments difícils, Molina es va plantejar un repte que combinava esport amb solidaritat i va marcar-se com a objectiu recaptar fons per a la lluita contra el càncer.

Des de llavors, ha recorregut centenars de quilòmetres arreu del país caminant per donar a conèixer el seu projecte.

El 2017 va participar en la Transpirenaica Social i Solidària per primer cop i va recórrer el GR11 des del País Basc fins al Cap de Creus en una iniciativa d'inclusió social en la qual van participar centenars de joves en situació de vulnerabilitat. I l'any passat va caminar des de la plaça de Catalunya de Barcelona a la plaça de Catalunya de Girona amb motiu del Dia Mundial del Càncer.

Aquest és el quart any de funcionament del Projecte Camina, al qual l'Ajuntament de Girona ha donat suport des del primer moment , i per això aquest matí l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha rebut de nou Molina. «Girona és una ciutat solidària, per això recolzem totes aquelles iniciatives que tenen a veure amb la generositat i l'altruisme, i que ajuden les persones més vulnerables», remarcava ahir l'alcaldessa de Girona.