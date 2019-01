Els parcs de bombers gironins afronten els seus dos darrers dies de vaga

A només dos dies de finalitzar la vaga d'hores extres dels Bombers, alguns dels parcs de les comarques gironines continuen tancats. És el cas, per exemple, de les instal·lacions ubicades a Calonge, Santa Coloma de Farners i la Jonquera, que durant la jornada d'ahir no van poder obrir les seves portes per manca d'efectius.

Els diferents sindicats, a més de denunciar una falta d'efectius, també lamenten que els vehicles i els materials del cos de seguretat estiguin obsolets, denoten una falta d'implementació del pla estratègic i sostenen que existeix una manca d'acords laborals. Fa pocs dies el Departament d'Interior va anunciar la creació de 250 places noves. Una bona notícia per al sector, però que compta amb la reticència dels sindicats, ja que no tenen clar com es pensen convocar les places si encara no hi ha pressupostos aprovats per part de la Generalitat ni tampoc del Govern espanyol.



Sense explosímetre

El passat 4 de gener els Bombers van rebre un avís al voltant de les dues del migdia per part de la Policia Local d'Arbúcies, que alertava que al número 7 del carrer La Farga se sentia una forta olor de gas provinent de la zona dels comptadors. Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres dotacions d'efectius - provinents d'Arbúcies, Cassà de la Selva i Hostalric - així com la companyia del gas, que finalment va determinar que no hi havia motiu d'alarma.

El que va inquietar, però, als Bombers Voluntàris d'Arbúcies va ser la manca de material amb què van haver d'afrontar l'actuació, assegurant que no disposaven d'un explosímetre (un aparell que s'utilitza per comprobar la quantitat de gas en l'ambient), el qual van haver de deixar a un altre parc de Bombers des de mitjan passat mes de desembre.

Els agents del cos van titllar el model «d'obsolet» a través de les xarxes socials, i van explicar que tindran menys possibilitats a l'hora de solucionar aquells problemes que tinguin a veure amb gasos inflamables.