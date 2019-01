Treballadors amb discapacitat de la presó no cobren des de novembre

Un grup de disset treballadors amb discapacitat física del centre penitenciari del Puig de les Basses assegura que fa que no cobra la totalitat del seu sou des del mes de novembre. Així ho ha posat en relleu la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que explica que els treballadors han passat un Nadal «precari» en el que entenen com una «situació lamentable».

Les brigades de neteja de la presó estan formades per oficials de neteja -personal amb discapacitat física- juntament amb treballadors amb discapacitat intel·lectual. Els darrers no han manifestat tenir problemes relacionats amb els pagaments, una situació ben diferents dels primers, que han rebut només una petita part del sou del mes de desembre (entre 200 i 300 euros) del total de 735 euros que perceben mensualment.



«La gent està desesperada»

Un dels tres responsables d'equip de la neteja, Raúl Pérez, ha explicat que hi ha molta gent que està «desesperada» afrontant aquestes dificultats econòmiques. «Des de fa quatre anys i tres mesos mai hem tingut cap queixa per part del centre penitenciari, complim amb les nostres 40 hores setmanals, però necessitem els diners» relata Rérez, afegint que hi ha treballadors que no tenen ningú que «els pugui fer un préstec per poder comprar menjar».

El responsable també apunta que durant tot aquest temps «no han estat informats de res», però que, tot i això, en cap moment han deixat de realitzar les seves tasques per por de ser sancionats o, fins i tot, acomiadats dels seus respectius llocs de treball. «Tenim persones a càrrec nostre i el problema principal que ens hem trobat és el menjar, podem estar sense llum i anar a buscar aigua de la font del poble, però no disposar de queviures és preocupant», assenyala Raúl Pérez. En el seu cas, repercuteix també en la impossibilitat de poder comprar combustible per arribar fins a la presó. «Soc de Vilamalla i haig de caminar 12 quilòmetres, que són els que separen casa meva de la feina».

A més dels problemes referents als sous, els treballadors també lamenten les males condicions en què es veuen obligats a treballar. Concretament, no disposen de cap producte desinfectant de neteja ni tampoc paper de mans, ja que no hi ha diners per proporcionar-lo, i expliquen que s'ha racionat l'ús del paper higiènic.



Justícia admet el deute

El personal que forma aquestes brigades de neteja està contractat per la Fundació Privada Altem, una entitat de referència per a la Generalitat de Catalunya en l'atenció de persones amb discapacitat a la comarca de l'Alt Empordà. Des del Centre Especial de Treball de la fundació ofereixen serveis de neteja per a empreses, particulars, comunitats de veïns, escoles, centres comercials, ajuntaments i qualsevol entitat que ho requereixi.

Des de la fundació s'ha al·legat als treballadors que la Generalitat no els paga des del mes d'abril i que el deute total arriba als 150.000 euros. Una suma que fonts de Justícia han confirmat a l'ACN, assegurant que aquesta mateixa setmana es pagaran parts dels diners endarrerits -sense concretar la quantitat- i s'estan resolent els tràmits administratius per poder pagar la resta com més aviat millor.